Toàn văn Nghị quyết số 52/2026/NQ-HĐND quy định một số nội dung về chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội.

HĐND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 52/2026/NQ-HĐND Quy định một số nội dung về chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội.

Quy định đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm

Đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm, gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của Thành phố làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

b) Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

c) Người làm việc thường xuyên tại hội trong độ tuổi lao động là lãnh đạo hội chuyên trách, công chức, viên chức tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được giao biên chế của thành phố Hà Nội.

Không cào bằng trong chi thu nhập tăng thêm

Nguyên tắc thực hiện chi thu nhập tăng thêm như sau:

1. Thu nhập tăng thêm được chi trả trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả công việc của từng cá nhân; được chi trả hằng tháng đối với người được xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2. Chỉ thu nhập tăng thêm phải bảo đảm đúng đối tượng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả công việc, không bình quân, cào bằng; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của thành phố Hà Nội.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm công khai tiêu chí, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng và mức chi thu nhập tăng thêm; công khai kết quả chi thu nhập tăng thêm theo quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Mức thi thu nhập tăng thêm theo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng

Mức chi đối với mỗi cá nhân tối đa bằng 1,0 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng, không bao gồm các khoản phụ cấp theo quy định. Khoản chi thu nhập tăng thêm được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Mức chi thu nhập tăng thêm cụ thể theo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 1,0 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 0,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng;

c) Hoàn thành nhiệm vụ: 0,5 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng./.