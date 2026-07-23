Ông Hà Sinh (Hà Nội) hỏi, Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách, chế độ với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nghỉ việc do tổ chức lại bộ máy đã được thực hiện chưa, vì lực lượng này đã có quyết định nghỉ từ tháng 02/2026?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau: Thực hiện Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 167/NQ-CP ngày 26/6/2026 về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu theo Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 của Chính phủ và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (26/6/2026), đồng thời giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01/9/2026.

