Chính thức thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương Ban Chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính và dân số hơn 1,5 triệu người.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã chính thức thống nhất thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Việc chuyển đổi được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại và tạo cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc.

Các tiêu chí kỹ thuật và pháp lý đáp ứng quy chuẩn đô thị

Theo đề án quy hoạch, thành phố Quảng Ninh sở hữu tổng diện tích tự nhiên hơn 6.231 km² và quy mô dân số đạt trên 1,5 triệu người. Mặc dù tiêu chuẩn dân số chung đối với thành phố trực thuộc Trung ương quy định từ 2,5 triệu người, Quảng Ninh áp dụng cơ chế đặc thù dành cho địa phương biên giới và sở hữu di sản thế giới UNESCO.

Cụ thể, theo Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15, ngưỡng dân số tối thiểu đối với khu vực đặc thù giảm 50%, tương ứng mức 1,25 triệu người. Nhờ đó, quy mô dân số thực tế của địa phương hoàn toàn đáp ứng khung pháp lý hiện hành.

Bên cạnh chỉ tiêu dân số, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2025 đã đạt 81,23%, cao vượt trội so với yêu cầu tối thiểu 45%. Tỷ lệ phường chiếm 55,6% tổng số đơn vị hành chính cấp xã, vượt xa tiêu chuẩn 30%. Đặc biệt, vào tháng 7/2026, Quảng Ninh đã chính thức được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có 54 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu. Quảng Ninh cũng từng là tỉnh duy nhất trên cả nước có 5 thành phố trực thuộc gồm Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái và Đông Triều.

Một góc Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Hạ tầng giao thông đa phương thức và quy mô kinh tế

Nằm tại vị trí chiến lược vùng Đông Bắc, Quảng Ninh có đường bờ biển dài 250 km (đứng thứ 3 cả nước) cùng hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ. Đây là địa phương sở hữu hạ tầng kết nối đồng bộ gồm cao tốc liên vùng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, hệ thống cảng biển nước sâu và chuỗi cửa khẩu quốc tế.

Trong năm 2025, quy mô nền kinh tế địa phương đạt hơn 368.445 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 84.500 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,89%. Sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GRDP được đặt ra ở mức trên 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 11.800 USD và thu ngân sách đạt khoảng 100.000 tỷ đồng.

Định hướng quy hoạch phát triển đô thị đa trung tâm

Theo mô hình phát triển không gian mới, thành phố Quảng Ninh chuyển dịch từ mô hình phân tán sang mô hình đô thị đa trung tâm với các vùng động lực chính:

Cụm Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn: Giữ vai trò là trung tâm hành chính, du lịch và kinh tế biển.

Giữ vai trò là trung tâm hành chính, du lịch và kinh tế biển. Cụm Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên: Tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics và đô thị mới.

Tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics và đô thị mới. Cụm Móng Cái - Hải Hà: Đảm nhận chức năng trung tâm kinh tế cửa khẩu và giao thương quốc tế.

Ngoài ra, giai đoạn 2026-2030, địa phương tiếp tục triển khai chuỗi dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và thúc đẩy tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối với Hà Nội, tạo động lực thu hút đầu tư dài hạn.