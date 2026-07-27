Chính thức thông xe 15km đường ĐT864 dọc sông Tiền với vốn đầu tư 485 tỷ đồng Đoạn Long Bình - Đèn Đỏ dài gần 15km thuộc dự án đường tỉnh 864 đã chính thức hoàn thành, góp phần từng bước khép kín trục giao thông ven sông Tiền.

Đoạn đường Long Bình - Đèn Đỏ dài 14,79km thuộc tuyến Đường tỉnh 864 (ĐT864) chạy dọc sông Tiền vừa chính thức hoàn thành nghiệm thu và đưa vào vận hành. Dự án có tổng mức đầu tư 485 tỷ đồng, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên vùng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy mô kỹ thuật đoạn tuyến Long Bình - Đèn Đỏ

Được khởi công từ tháng 8/2025 và về đích đúng kế hoạch vào cuối tháng 6/2026, phân đoạn Long Bình - Đèn Đỏ được thiết kế theo tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa khối lượng lớn.

Về mặt kỹ thuật, tuyến đường có tải trọng trục thiết kế 10 tấn, mặt đường láng nhựa rộng 11m trên nền đường rộng 12m. Bên cạnh hạ tầng mặt đường, công trình bao gồm việc xây mới cầu Phước Trung, cống Long Bình cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, biển báo an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Một đoạn đường ĐT864 vừa được thông xe. Ảnh: Báo Xây Dựng

Trước đó, vào cuối tháng 6/2026, đoạn Phước Trung - Đèn Đỏ dài khoảng 5km đã được nghiệm thu và khai thác trước. Việc hoàn thành nốt gần 10km còn lại giúp toàn bộ phân đoạn Long Bình - Đèn Đỏ chính thức đi vào hoạt động đồng bộ, đảm bảo tính lưu thông liền mạch.

Lộ trình hoàn thiện tuyến ĐT864 ven sông Tiền

Tuyến ĐT864 là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp, được quy hoạch triển khai theo hai giai đoạn nhằm hình thành trục hành lang kinh tế dọc dòng sông Tiền.

Trong giai đoạn 1 (2022-2027) với tổng mức đầu tư 2.463 tỷ đồng, dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 94,9km. Quy mô đầu tư bao gồm 21,8km xây dựng mới, 24,6km nâng cấp mở rộng và tận dụng 48,5km đường hiện hữu. Toàn bộ hệ thống cầu, cống trên tuyến được đầu tư mới theo tiêu chuẩn tải trọng HL93.

Bản đồ hướng tuyến ĐT.864 (đường dọc sông Tiền). Ảnh: Internet

Dự án thành phần 2 của giai đoạn này do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, chia thành ba phân đoạn triển khai. Bên cạnh phân đoạn Long Bình - Đèn Đỏ, từ cuối tháng 4/2025, phân đoạn nối từ Quốc lộ 50 (Phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) đến đường tỉnh 877B và cầu Vàm Giồng cũng đã đưa vào khai thác.

Đối với giai đoạn 2 (2026-2030), địa phương dự kiến huy động các nguồn vốn hợp pháp và kêu gọi đầu tư xã hội hóa nhằm hoàn thiện toàn bộ tuyến đường theo đúng quy hoạch.

Tác động đến hạ tầng và phát triển kinh tế vùng

Tuyến đường ĐT864 không chỉ đóng vai trò giải tỏa áp lực giao thông mà còn định hình lại không gian phát triển kinh tế theo trục Đông - Tây. Tuyến đường kết nối trực tiếp từ Khu kinh tế biển Tân Thành - Mỹ Tho đến Khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước.

Khi toàn bộ dự án hoàn thành, trục đường bộ ven sông Tiền sẽ trở thành lực đẩy thu hút dòng vốn đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch và vùng nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, công trình mở ra cơ hội phát triển hệ thống cảng thủy nội địa, trung tâm logistics và dịch vụ ven sông, nâng cao năng lực vận tải liên vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long.