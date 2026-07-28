Chính thức thông xe cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung tại TP Huế trước ngày 30/7 Cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,36 km thuộc dự án 2.400 tỷ đồng tại TP Huế chuẩn bị thông xe, kết thúc hơn 100 năm di chuyển bằng đò của người dân.

Toàn bộ tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) tại phường Thuận An, TP. Huế chuẩn bị hoàn thiện và đưa vào vận hành khai thác trước ngày 30/7/2026. Đây là công trình giao thông trọng điểm, đóng vai trò kết nối hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển đô thị hướng biển của địa phương.

Quy mô kỹ thuật và quy hoạch phân đoạn dự án

Dự án đường bộ ven biển qua TP. Huế có tổng chiều dài gần 22 km, bao gồm 3 đoạn tuyến chính và cầu vượt cửa biển. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khi hoàn thiện dự kiến khoảng 3.496 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn kết hợp giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Đối với giai đoạn 1, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, được triển khai trên chiều dài 7,785 km. Điểm đầu của tuyến kết nối tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang, trong khi điểm cuối đặt tại nút giao Quốc lộ 49A - Quốc lộ 49B. Trong cấu trúc hạ tầng giai đoạn này, phần đường bộ dài khoảng 5,3 km và hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km - công trình vượt biển có quy mô dài nhất vùng miền Trung.

Dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) gần hoàn thiện. Ảnh: TTXVN

Về mặt kết cấu kỹ thuật, cầu vượt cửa biển Thuận An được thiết kế mặt cầu rộng 20 m, quy mô 4 làn xe chạy. Công trình áp dụng công nghệ kết cấu dầm - cáp hỗn hợp (Extradosed) hiện đại với nhịp chính vượt khổ thông thuyền trên 200 m. Thiết kế này đảm bảo cho các tàu biển có tải trọng đến 5.000 tấn lưu thông an toàn bên dưới, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu giao thông đường bộ và quy hoạch luồng hàng hải.

Toàn bộ tải trọng cầu được gánh đỡ bởi 2 mố và 50 trụ cầu, đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính lớn từ 1,5 m đến 2 m. Do đặc thụ xây dựng trong môi trường biển có độ mặn và tính ăn mòn cao, các hạng mục phụ trợ như hệ thống lan can, khe co giãn, gối cầu đều sử dụng vật liệu chuyên dụng chống ăn mòn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhằm duy trì tuổi thọ công trình.

Tiến độ thi công và dấu ấn kiến trúc đô thị

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 3/2022. Đơn vị đảm nhận thi công là liên danh gồm Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP 479 Hòa Bình. Mặc dù từng gặp một số điều chỉnh về tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, các bên liên quan đã tập trung nguồn lực để hoàn thành các hạng mục cuối cùng.

Cầu Thuận An. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, công trình còn sở hữu giá trị kiến trúc cảnh quan nổi bật. Điểm nhấn là hệ thống trụ tháp kết hợp dây văng tạo hình chữ A sơn màu đỏ, tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ ngay tại khu vực cửa biển Thuận An.

Trước đó, ngày 30/4, công trình đã hoàn thành mốc thông xe kỹ thuật. Ngay sau sự kiện này, đơn vị thi công đã liên tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đường dẫn hai đầu cầu, dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và biển báo an toàn để sẵn sàng bàn giao vận hành chính thức.

Tác động kinh tế - xã hội và kết nối vùng

Việc đưa cầu vượt cửa biển Thuận An vào sử dụng mang ý nghĩa dân sinh quan trọng khi chấm dứt hoàn toàn cảnh di chuyển phụ thuộc vào đò ngang kéo dài hàng trăm năm qua của cư dân hai bờ cửa biển. Đây là công trình cầu cố định đầu tiên nối liền hai bờ Thuận An, xóa bỏ điểm nghẽn giao thông chia cắt khu vực ven biển TP. Huế.

Xét trên khía cạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, tuyến đường ven biển hoàn thành giúp kết nối trực tiếp Quốc lộ 49A và Quốc lộ 49B vào hệ thống tuyến đường bộ ven biển quốc gia. Mạng lưới giao thông liên hoàn này sẽ là đòn bẩy thúc đẩy các ngành kinh tế biển, phát triển dịch vụ du lịch, logistics, đồng thời mở rộng dư địa phát triển đô thị ven biển cho TP. Huế trong dài hạn.