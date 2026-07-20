Chip AMD Zen 6 Medusa Point lộ điểm Geekbench: Hiệu năng đối đầu trực tiếp Apple M5 Mẫu thử nghiệm APU Zen 6 thế hệ mới của AMD vừa rò rỉ điểm số ấn tượng trên Geekbench 6 với cấu hình 10 nhân. Dù xung nhịp còn hạn chế, con chip này đã cho thấy bước tiến lớn về hiệu suất so với kiến trúc Zen 5 tiền nhiệm.

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ Geekbench đã hé lộ sức mạnh của dòng APU "Medusa Point" dựa trên kiến trúc Zen 6 sắp tới của AMD. Đây là mẫu chip được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong phân khúc máy tính xách tay và thiết bị di động vào đầu năm sau.

A new Geekbench 6 listing of the upcoming AMD Zen 6-powered 10-core "Medusa Point" APU has surfaced.

Cấu trúc nhân hybrid và thông số kỹ thuật

Dữ liệu từ Geekbench 6 cho thấy mẫu thử nghiệm kỹ thuật của AMD sở hữu cấu hình 10 nhân, bao gồm 4 nhân hiệu năng cao (có thể là Zen 6) và 6 nhân tiết kiệm điện (có thể là Zen 6c). Điểm đáng chú ý là mức xung nhịp cơ bản hiện chỉ ở mức 2 GHz và xung nhịp tối đa đạt 2152 MHz.

Mặc dù hoạt động ở mức xung nhịp tương đối thấp so với các dòng chip thương mại hiện nay, kiến trúc Zen 6 vẫn chứng minh được hiệu quả xử lý vượt trội trên mỗi chu kỳ máy (IPC). Việc kết hợp giữa các nhân hiệu năng và nhân tiết kiệm điện giúp tối ưu hóa cả sức mạnh xử lý lẫn thời lượng pin cho các thiết bị di động.

Phân tích hiệu năng qua các con số thực tế

Trong bài kiểm tra hiệu năng, mẫu kỹ thuật của Zen 6 đã đạt được 3.329 điểm đơn nhân và 16.555 điểm đa nhân. So với các lần rò rỉ trước đó, điểm số này đã tăng khoảng 5% ở khả năng xử lý đơn nhân và 10% ở khả năng xử lý đa nhân, cho thấy quá trình tối ưu hóa phần cứng đang tiến triển tốt.

Geekbench 6 scores for the leaked Zen 6 engineering sample.

Để thấy rõ sự cải tiến, chúng ta có thể so sánh với mẫu Ryzen AI 9 465 (kiến trúc Zen 5) hiện tại. Dòng chip Zen 5 này đạt khoảng 2.900 điểm đơn nhân và 14.600 điểm đa nhân. Như vậy, Medusa Point dù mới ở giai đoạn thử nghiệm đã vượt qua thế hệ tiền nhiệm một khoảng cách khá xa.

Cuộc đua với Apple M5

Một trong những điểm gây chú ý nhất là sự so sánh giữa AMD Zen 6 và chip M5 của Apple. Hiện tại, dòng chip M5 của Apple đạt khoảng 17.200 điểm đa nhân trong cùng bài thử nghiệm Geekbench 6.

Further details of the Geekbench 6 listing.

Mặc dù Apple vẫn đang tạm dẫn trước, nhưng khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp khi AMD chính thức thương mại hóa dòng Medusa Point. Các chuyên gia dự báo rằng khi mức xung nhịp được đẩy lên cao hơn trong phiên bản hoàn thiện, hiệu năng của Zen 6 sẽ còn tăng mạnh, hứa hẹn một cuộc đối đầu kịch tính trong thị trường laptop cao cấp.

Thông số AMD Zen 6 (Engineering Sample) AMD Zen 5 (Ryzen AI 9 465) Apple M5 (10-core) Số nhân 10 (4+6) 10 10 Điểm đơn nhân 3.329 ~2.900 - Điểm đa nhân 16.555 ~14.600 ~17.200

Sự xuất hiện của Medusa Point cho thấy AMD đang tập trung mạnh mẽ vào việc cải thiện hiệu suất trên mỗi watt điện, một chiến lược tương tự như cách Apple đã thành công với dòng M-series. Với những kết quả khả quan từ bản thử nghiệm, người dùng có quyền kỳ vọng vào những mẫu máy tính xách tay mạnh mẽ và tiết kiệm điện hơn trong tương lai gần.