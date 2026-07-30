Nhịp cầu nhân ái Cho đi để sự sống ở lại Có những người lặng lẽ trao đi những giọt máu của mình, cũng có những gia đình đang từng ngày mong chờ sự sống từ những giọt hồng ấy. “Giọt hồng yêu thương” không chỉ là ngày hội hiến máu, mà còn là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, để sự sống được tiếp nối bằng tình người.

Tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu với Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng

Từng “giọt hồng” cho đi thầm lặng…

“Giọt hồng yêu thương” lần thứ 5 diễn ra trong không khí ấm áp và đầy ý nghĩa, khi Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Hiệp hội Doanh nghiệp, JCI Bình Thuận cùng các đoàn viên, thanh niên tổ chức ngày hội hiến máu tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phan Thiết.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Lan tỏa yêu thương - Kết nối cộng đồng”, chương trình đã tiếp nhận 150 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Có những ngày chủ nhật bình thường lại trở thành ký ức đẹp trong cuộc đời mỗi người. Với chị Huỳnh Thị Mỹ Liên, đó là lần thứ 15 chị lặng lẽ hiến tặng những giọt máu của mình, với mong muốn trao thêm cơ hội sống cho những người chưa từng quen biết.

Chị Huỳnh Thị Mỹ Liên khám sàng lọc trước khi hiến máu.

Chị Mỹ Liên chia sẻ: “Qua 5 mùa đồng hành cùng chương trình và 14 lần hiến máu tình nguyện cùng Hội Chữ thập đỏ, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình còn trẻ, còn khỏe, còn có thể giúp người khác thì cứ làm”.

Cũng lặng lẽ như vậy, anh Nguyễn Thiện Trí (SN 1989) đã có 27 lần hiến máu tình nguyện. Anh chia sẻ: “Mình không thể giúp người khác bằng vật chất, nhưng tin rằng những giọt máu này có thể trao thêm cơ hội sống cho người đang trong cơn nguy kịch”.

Với anh Bùi Nhiên (SN 1986, xã Hàm Thuận Bắc), 15 lần hiến máu đều xuất phát từ một suy nghĩ giản dị: “Khi còn sức khỏe, em muốn góp một phần nhỏ tuổi trẻ để giúp ích cho quê hương, lan tỏa nét đẹp văn hóa của người Việt Nam”.

…Để những cuộc đời ở lại

Dự án “Giọt hồng yêu thương” là một trong những hoạt động tiêu biểu của JCI nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện và kết nối những tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng. Sau 5 lần tổ chức, chương trình đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu, góp phần cứu chữa hàng ngàn người bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: ““Giọt hồng yêu thương” sẽ không chỉ dừng lại ở một ngày hội hiến máu, mà sẽ trở thành một thói quen đẹp, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn xã hội”.

Đông đảo tình nguyện viên hiến máu tại chương trình “Giọt hồng yêu thương” lần thứ 5

Giữa không khí ấm áp của ngày hội, nhiều tình nguyện viên không khỏi xúc động khi nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thị Bé Ba, người đang chống chọi với căn bệnh U lympho thể T tái phát kèm hội chứng thực bào máu. Chị Bé Ba có mặt tại chương trình hiến máu trong một hoạt động gây quỹ với mong muốn chị chiến thắng bệnh tật. Sau hai đợt hóa trị, phác đồ điều trị không còn hiệu quả, trong khi loại thuốc mới cần sử dụng lại không thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Gia đình đã bán gần như toàn bộ tài sản để chữa bệnh cho chị nhưng căn bệnh vẫn không thuyên giảm và gia đình chị lâm vào cảnh kiệt quệ.

Bên cạnh chị là anh Lê Phước Toàn. Với anh, điều duy nhất lúc này là giữ lấy người vợ mình yêu thương. Vì thế, anh gác lại mọi tự trọng, mong nhận được sự sẻ chia của cộng đồng để có thêm cơ hội tiếp tục hành trình giành giật sự sống cho vợ.

“Giọt hồng yêu thương” lần thứ 5 diễn ra tại khu vực phía Đông Lâm Đồng, thú hút hàng trăm tình nguyện viên

“Bé Ba hóa trị đợt 1 bị kháng thuốc, đợt 2 cũng không còn hiệu quả. Hiện bệnh viện đang tìm phác đồ và loại thuốc mới, nhưng gia đình giờ không còn gì để bán nữa, chỉ mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người…”. Những lời tâm sự mộc mạc ấy chất chứa nỗi bất lực của một người chồng đang cố níu giữ sự sống cho người bạn đời.

Có lẽ, đó cũng là ý nghĩa sâu sắc nhất của hiến máu tình nguyện. Có người lặng lẽ trao đi những giọt máu của mình, cũng có những người từng ngày chờ đợi món quà vô giá ấy để được sống. Mỗi giọt máu không chỉ cứu một sinh mạng mà còn thắp lên hi vọng, gìn giữ hạnh phúc của một gia đình và lan tỏa giá trị của sự sẻ chia.