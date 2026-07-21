Đời sống Chỗ dựa tin cậy của bà con Hơn 15 năm là người có uy tín và hơn 10 năm làm Bí thư Chi bộ thôn 1, ông Hoạt luôn là chỗ dựa của bà con mỗi khi trong thôn có việc cần tháo gỡ. Chính lòng tin của người dân đã giúp ông trở thành người giữ bình yên ở cơ sở. Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm của người cán bộ cơ sở mà còn là sự gắn bó với cộng đồng.

Là người uy tín, ông Dương Văn Hoạt dễ dàng nắm bắt và giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở

Từ những ngày đầu trên vùng đất mới

Có những ngày khi mọi việc nhà đã xong xuôi, căn nhà của ông Dương Văn Hoạt ở thôn 1, xã Quảng Hòa vẫn có người tìm đến. Người thì muốn nhờ phân giải một mâu thuẫn trong gia đình, người cần lời khuyên khi xảy ra tranh chấp với hàng xóm, cũng có người chỉ đơn giản muốn tìm một người để chia sẻ những vướng mắc trong cuộc sống.

Hơn 20 năm trước, đồng bào các dân tộc thiểu số từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng tìm đến Quảng Hòa lập nghiệp. Ông Dương Văn Hoạt vẫn nhớ những ngày bà con khăn gói rời quê hương với mong muốn tìm một vùng đất mới để ổn định cuộc sống. Ở quê cũ, điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, đất đai hạn hẹp, địa hình đồi núi khiến việc canh tác vất vả. Khi đến Tây Nguyên, bà con được tiếp cận vùng đất rộng lớn, màu mỡ, khí hậu phù hợp hơn với sản xuất nông nghiệp. Từ những căn nhà tạm dựng lên giữa núi rừng, các cụm dân cư dần hình thành, cuộc sống từng bước ổn định và phát triển. Ông Hoạt chia sẻ: “Cuộc sống trong này khác nhiều so với ngoài quê. Bà con có đất sản xuất, cây trồng phát triển tốt, đầu ra cũng thuận lợi hơn. Nhờ vậy mà đời sống của người dân ngày càng ổn định, khấm khá hơn trước”.

“ Nhờ gần gũi với người dân, ông Hoạt nắm rõ những vấn đề từ cơ sở, nhiều vụ việc được giải quyết ngay tại thôn, góp phần giữ gìn đoàn kết, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Hòa

Những ngày đầu, khi dân cư ngày càng đông, việc giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng trở nên cần thiết. Dù chưa có yêu cầu từ chính quyền, ông Hoạt cùng một số người dân đã thành lập ban tự quản, vận động bà con chấp hành quy định, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bình yên thôn xóm. Từ những hoạt động tự nguyện ban đầu, ông Hoạt dần tham gia công tác ở cơ sở. Năm 2009, ông tham gia Ban Công tác Mặt trận thôn, làm công an viên; năm 2011 được bầu là người có uy tín và một năm sau đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ thôn 1, gắn bó đến nay. “Được bà con tín nhiệm đã là niềm vui của mình rồi”, ông Hoạt chia sẻ.

Người uy tín góp phần giữ bình yên ngay từ cơ sở

Khi tiếng nói trở thành niềm tin

Điều làm nên uy tín của ông Hoạt không nằm ở những chức danh ông đang đảm nhiệm mà ở sự gần gũi với người dân trong suốt nhiều năm qua. Bởi ông cho rằng trong cuộc sống thường ngày, những va chạm, mâu thuẫn nhỏ là điều khó tránh khỏi. Thôn 1 hiện có hơn 300 hộ với trên 1.200 nhân khẩu. Là thành viên chủ chốt của tổ hòa giải thôn, ông đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến mâu thuẫn gia đình, tranh chấp trong cộng đồng. Có những sự việc kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong thôn, nhưng bằng sự kiên trì lắng nghe, phân tích và thuyết phục, nhiều khúc mắc đã được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Ông Hoạt cho rằng làm công tác cơ sở cần nhất là sự thấu hiểu và lắng nghe. “Phải nắm tình hình, gặp gỡ các bên rồi mới tìm cách tháo gỡ, không thể chỉ nghe một phía. Mình cố gắng để chuyện nhỏ không thành chuyện lớn, giữ tình cảm đoàn kết trong bà con”, ông chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Hòa cho biết, ông Hoạt luôn tích cực vận động Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để phản ánh với chính quyền. Đồng thời tuyên truyền, giải thích giúp bà con hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách.

Chính sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng đã giúp ông Hoạt từng bước tạo dựng uy tín, trở thành cầu nối giữa người dân với chính quyền địa phương.