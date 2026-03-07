Nông nghiệp - Nông thôn Chọn tạo, nhân giống cây trồng, vật nuôi mới có đặc tính ưu việt Theo kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2030, toàn tỉnh tập trung nghiên cứu, phát triển công nghệ gen trong chọn tạo, nhân giống cây trồng, vật nuôi mới có đặc tính ưu việt, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Từng bước làm chủ về bản quyền sản xuất giống cây trồng mang tầm khu vực

Qua đó, phát huy hiệu quả các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học nuôi cấy mô tế bào thực vật, từng bước làm chủ về bản quyền sản xuất giống mang tầm khu vực. Đặc biệt, phát triển ngành sản xuất nấm dược liệu quy mô lớn, phục vụ sản xuất các loại thực phẩm chức năng có giá trị kinh tế cao như: đông trùng hạ thảo, linh chi, hầu thủ...

Nhân giống cây trồng mới có đặc tính ưu việt, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

Đồng thời, áp dụng công nghệ sinh học trong đóng gói, kéo dài thời gian bảo quản nông sản, sử dụng màng sinh học; sản xuất chế phẩm vi sinh và sản phẩm enzyme chế biến các loại thực phẩm từ rau, củ, quả, nước cốt rau, củ, quả có nguồn gốc lên men tự nhiên.

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp

Toàn tỉnh cũng tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển công nghiệp sinh học phù hợp với điều kiện và lợi thế so sánh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường. Cụ thể, đẩy mạnh thụ tinh nhân tạo đối với các loại vật nuôi, trong đó tăng cường sử dụng tinh bò phân biệt giới tính; công nghệ cấy truyền phôi sản xuất giống bò thịt, bò sữa chất lượng cao, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Mở rộng diện tích cây trồng mới có đặc tính ưu việt, phù hợp với thổ nhưỡng Lâm Đồng

Ngoài ra, tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình nghiên cứu, ứng dụng, trình diễn và chuyển giao công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng, dược liệu công nghệ cao, chế biến nông sản; thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm hình thành các chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ sinh học từ nghiên cứu, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ và thương mại hóa sản phẩm; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.