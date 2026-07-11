Để có cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bà Phạm Thùy đề nghị cơ quan chức năng làm rõ quy định tại khoản 8 Điều 120 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP về thời hạn xử lý hồ sơ thanh toán là 14 ngày kể từ khi chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ.

Bà Thùy hỏi, trường hợp chủ đầu tư không xử lý hồ sơ thanh toán trong thời hạn 14 ngày thì nhà thầu có được yêu cầu tính lãi chậm trả đối với khoản tiền chậm thanh toán hay không? Nếu hợp đồng không có thỏa thuận về lãi chậm trả thì việc xác định mức lãi suất được thực hiện theo quy định nào?

Bên cạnh đó, nếu hồ sơ mời thầu hoặc hợp đồng đã ký giữa các bên quy định thời hạn thanh toán dài hơn 14 ngày (như 30 hoặc 60 ngày), thì việc thanh toán và giải quyết tranh chấp (nếu có) được thực hiện theo thời hạn ghi trong hợp đồng hay phải áp dụng thời hạn 14 ngày theo quy định của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 113 và khoản 8 Điều 120 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư (hoặc đơn vị được ủy quyền) với nhà thầu là hợp đồng dân sự và được xác lập bằng văn bản.

Hợp đồng đã được các bên ký kết, có hiệu lực và phù hợp với quy định của pháp luật là cơ sở pháp lý cao nhất ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng và để giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có).

Nội dung của hợp đồng phải được lập theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đồng thời phù hợp với kết quả thương thảo hợp đồng (nếu có), kết quả hoàn thiện hợp đồng, kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở yêu cầu của gói thầu và quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (nếu có).

Việc xử lý hồ sơ thanh toán được thực hiện trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhà thầu nộp đủ chứng từ, hồ sơ thanh toán cho chủ đầu tư.

Theo đó, việc xử lý hồ sơ thanh toán được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh tranh chấp thì hợp đồng đã được các bên ký kết, có hiệu lực và phù hợp với quy định của pháp luật là cơ sở pháp lý cao nhất ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên.