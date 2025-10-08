Thương mại - Dịch vụ Chủ động bình ổn giá, kiểm soát thị trường Ngành công thương Lâm Đồng triển khai đồng bộ giải pháp để giữ giá ổn định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm nguồn cung hàng hóa.

Ngành công thương cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hàng hóa để giúp người dân yên tâm khi mua sắm.



Trước vấn đề sáp nhập có thể gây ra những biến động nhất định về kinh tế, xã hội, trong đó có giá cả hàng hóa, dịch vụ. Để đảm bảo ổn định đời sống người dân, ngành công thương tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ như: tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục người dân về các biện pháp tiết kiệm, tiêu dùng thông minh. Cùng với đó, đội ngũ quản lý thương mại cũng đã đưa ra những giải pháp phù hợp về quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, dịch vụ ổn định, đa dạng, chất lượng.

Bà Nguyễn Vũ Phương Ngân - Phó Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương Lâm Đồng cho biết: Trong thời gian vừa qua, thị trường trên địa bàn tỉnh duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm, sốt giá hay biến động bất thường. Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thực phẩm chức năng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được đảm bảo đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân và khách du lịch, đặc biệt trong thời điểm cao điểm du lịch và sản xuất nông nghiệp. “Hoạt động mua bán, giao thương diễn ra sôi động tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cả trên các sàn thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tiêu dùng nội địa. Giá cả nhìn chung giữ ở mức hợp lý, ổn định; riêng một số mặt hàng nông sản đặc sản của tỉnh ghi nhận mức tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng cao”, bà Ngân cho biết thêm.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, trong tháng 7/2025, giá xăng dầu có 3 lần điều chỉnh: xăng RON95-III niêm yết 20.490 đồng/lít, xăng E5 RON92-II niêm yết 20.040 đồng/lít, dầu diesel 0.05S-II niêm yết 19.200 đồng/lít, dầu hỏa niêm yết 18.730 đồng/lít.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (CCQLTT) tỉnh: Tình trạng tàng trữ hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử vẫn còn diễn ra khá phổ biến với quy mô nhỏ lẻ bằng thủ đoạn tinh vi rất khó phát hiện. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp sản xuất ở nước bạn nhưng đóng mác ghi xuất xứ ở Việt Nam nhằm qua mắt các lực lượng chức năng và lừa dối người tiêu dùng, các mặt hàng vi phạm chủ yếu như: giày dép, quần áo thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, phụ tùng xe máy, đặc sản địa phương... các hành vi vi phạm chủ yếu mang tính chất nhỏ lẻ, chưa phát hiện các vụ việc có quy mô lớn, nghiêm trọng ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Cũng theo CCQLTT tỉnh, trong tháng 7/2025, CCQLTT tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra xử lý 60 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 656.750.000 đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 310.529.000 đồng. Lũy kế từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/7/2025: Lực lượng QLTT đã kiểm tra 334 vụ, phát hiện và xử lý 308 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu nộp ngân sách nhà nước trên 2.551.730.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm là 1.308.157.700 đồng.

Để ổn định đời sống cho người dân, tránh xảy ra những biến động lớn về giá cả hàng hóa, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường; đảm bảo các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng các quy định về giá, không được lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý. Không những thế, các ngành chức năng liên quan, cũng cần xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá trái phép theo quy định của pháp luật để răn đe, ngăn chặn tái diễn.

Đặc biệt, Sở Công thương cũng cần phải chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân khi xảy ra biến động giá bất thường. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho người dân về các biện pháp tiết kiệm, tiêu dùng thông minh. Qua đó, giúp người dân chủ động ứng phó với biến động giá. Thêm vào đó, trước một số lượng lớn dân cư chuyển về khu vực trung tâm tỉnh sinh sống, làm việc và học tập. Ngành công thương cũng cần có những giải pháp quy hoạch, đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ đa dạng, chất lượng.

Hơn hết, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động tiết kiệm, tiêu dùng hợp lý, góp phần cùng với chính quyền địa phương bình ổn giá cả, ổn định đời sống. Chung tay, đoàn kết góp công sức cho các hoạt động của chính quyền 2 cấp sớm phát huy hiệu quả.