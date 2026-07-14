Đời sống Chủ động giám sát, ngăn chặn nguy cơ bại liệt xâm nhập Theo dõi sát diễn biến dịch bệnh trong khu vực, ngành y tế Lâm Đồng đã chủ động tăng cường giám sát dịch tễ, cảnh báo sớm và đẩy mạnh tiêm chủng nhằm bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt. Hiện nay, Việt Nam triển khai vắc xin bại liệt bằng 2 hình thức: vắc xin uống (OPV) và vắc xin tiêm (IPV).

Cho trẻ uống OPV phòng bại liệt

Kích hoạt hệ thống cảnh báo, siết chặt giám sát dịch tễ

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), từ tháng 11/2025 đến tháng 5/2026, Lào ghi nhận 5 ca liệt mềm cấp nhiễm vi rút bại liệt, trong đó có trẻ chưa được tiêm chủng. Trước nguy cơ vi rút xâm nhập, Sở Y tế đã khẩn trương ban hành kế hoạch và văn bản chỉ đạo tăng cường giám sát, củng cố tỷ lệ tiêm chủng, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ngành y tế Lâm Đồng đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm, tập trung nâng cao năng lực giám sát liệt mềm cấp (LMC) trên toàn tỉnh. Các cơ sở y tế và CDC Lâm Đồng được yêu cầu tăng cường phát hiện, báo cáo ca nghi ngờ, phấn đấu đạt tỷ lệ phát hiện tối thiểu 1 ca LMC/100.000 trẻ dưới 15 tuổi mỗi năm.

“Điểm mấu chốt trong công tác giám sát dịch tễ lần này là tính kịp thời và chính xác. Ngành y tế yêu cầu, bảo đảm 100% các ca LMC phải được điều tra, lấy đủ 2 mẫu phân đúng tiêu chuẩn và báo cáo trực tuyến trong vòng 48 giờ kể từ khi có chẩn đoán”, ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh nhấn mạnh.

Cán bộ, lãnh đạo CDC tỉnh Lâm Đồng họp về công tác phòng chống bại liệt

Kế hoạch cũng đặt ra các yêu cầu chuyên môn nghiêm ngặt: ít nhất 80% ca LMC được điều tra di chứng trong 60 ngày; 85% mẫu xét nghiệm có kết quả phân lập trong 14 ngày và định danh vi rút polio bằng kỹ thuật RT-PCR trong 7 ngày. Khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế sẽ khẩn trương điều tra, lấy mẫu, đánh giá nguy cơ và kích hoạt đội đáp ứng nhanh để rà soát tiêm chủng, triển khai biện pháp bao vây, dập dịch.

Củng cố miễn dịch cộng đồng

Song song với công tác giám sát, giải pháp căn cơ nhất để ngăn ngừa dịch bệnh quay trở lại là xây dựng hàng rào miễn dịch bền vững. Sở Y tế đã chỉ đạo các trạm y tế xã, phường rà soát, quản lý chặt chẽ biến động đối tượng tiêm chủng. Các địa phương có nhiệm vụ duy trì tỷ lệ trẻ được uống, tiêm đủ các liều vắc xin phòng bại liệt theo lịch; bảo đảm ít nhất 95% trẻ được phát hiện chưa tiêm hoặc chưa đủ liều được tổ chức tiêm bù, tiêm vét theo hướng dẫn.

Giám sát công tác phòng chống bệnh bại liệt tại tuyến y tế cơ sở

Bà Nguyễn Thị Hiếu Hòa - Giám đốc CDC tỉnh cho biết, đơn vị đang phối hợp đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận thôn, buôn, tổ dân phố theo bộ công cụ của WHO, ưu tiên khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, dân cư biến động hoặc còn trẻ chưa tiêm đủ liều. Các cơ sở y tế cũng chủ động chuẩn bị khu cách ly, thuốc, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cùng với đó, ngành y tế đẩy mạnh truyền thông nguy cơ, biên dịch tài liệu sang tiếng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, vận động người dân vùng sâu, vùng xa đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Chị H’K Griêng (25 tuổi, ở Bon Kalayu, xã Quảng Khê) chia sẻ, sau khi đưa 2 con (5 tuổi và 7 tháng tuổi) đi tiêm chủng: “Từ nhà đến trạm y tế khoảng 2 km, việc khám và tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Đưa con tiêm vắc xin phòng bệnh, trong đó có bại liệt, tôi rất yên tâm. Dù trẻ có thể hơi sốt sau tiêm nhưng đó là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, giúp con phát triển khỏe mạnh”.