Quốc phòng - An ninh Chủ động huấn luyện, vững vàng trong mọi tình huống Từ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đến từng giờ huấn luyện trên thao trường, Trung đoàn Bộ binh 994B đang từng bước xây dựng bản lĩnh, trình độ và sức mạnh tổng hợp của đơn vị. Đó cũng là nền tảng quan trọng để cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động, tự tin, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trung đoàn Bộ binh 994B thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Bảo đảm chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Thượng tá Đinh Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 994B cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trung đoàn đã chủ động xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến; chuẩn bị chu đáo khu vực sơ tán, công sự, trận địa, phương án ngụy trang, bảo đảm đầy đủ vật chất, phương tiện phục vụ luyện tập, đáp ứng yêu cầu bí mật, an toàn và sát thực tế.

Trong đợt luyện tập báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đối với Tiểu đoàn Bộ binh 1, ngay sau khi nhận mệnh lệnh của cấp trên, đơn vị nhanh chóng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; tổ chức quán triệt mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, mệnh lệnh động viên; triển khai đầy đủ các bước lãnh đạo, chỉ huy theo đúng quy định. Đồng thời, lực lượng được tổ chức hành quân cơ động ra khu sơ tán, triển khai trú quân chiến đấu và huấn luyện bổ sung theo đúng phương án. Từ khâu báo động, cơ động đến triển khai lực lượng đều được thực hiện chặt chẽ, khoa học; các bộ phận hiệp đồng nhịp nhàng, xử lý linh hoạt các tình huống giả định sát điều kiện tác chiến.

Theo Thượng tá Mai Tất Thành - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 994B, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu không chỉ giúp nâng cao trình độ tham mưu tác chiến, thông tin liên lạc, năng lực chỉ huy, hiệp đồng của đội ngũ cán bộ mà còn rèn luyện cho bộ đội khả năng phản ứng nhanh, xử trí chính xác trong mọi tình huống. Qua đó, kiểm tra thực chất việc duy trì quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện, bảo đảm khi có tình huống xảy ra đơn vị có thể nhanh chóng chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 cùng Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trò chuyện, động viên chiến sĩ tại Trung đoàn Bộ binh 994B

Đột phá trong huấn luyện thường xuyên

Xác định chất lượng huấn luyện là yếu tố quyết định sức mạnh chiến đấu của đơn vị, vì vậy, cùng với huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện thường xuyên. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trung đoàn đẩy mạnh huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, coi trọng thực hành, lấy thực hành làm chính; tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành huấn luyện. Nội dung huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, đúng chương trình đối với từng đối tượng; chú trọng nâng cao khả năng khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế; tăng cường huấn luyện hiệp đồng, tác chiến độc lập; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, nâng cao thể lực, sức cơ động và khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, đơn vị tăng cường huấn luyện theo tình huống, sát phương án chiến đấu, tổ chức biên chế và yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu ngay từ cơ sở.

Kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 994B, Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được, nhất là trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình thực tế; duy trì nghiêm chế độ trực, nâng cao khả năng xử trí các tình huống; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian quy định, bảo đảm thực chất, vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.