Nông nghiệp - Nông thôn Chủ động rải vụ, giảm rủi ro cho thanh long Thời điểm này, giá bán thanh long hàng mùa trên địa bàn Lâm Đồng thấp, cộng với thời tiết mưa nhiều dẫn đến sâu bệnh. Do đó, nhiều nhà vườn đã chủ động tỉa cành, lặt búp để dưỡng cây, rải vụ, chuẩn bị vụ chong đèn sắp tới với kỳ vọng đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông Lê Trung Thành, tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng chăm sóc thanh long

Nông dân chủ động rải vụ

Vào thời điểm cuối vụ thanh long hàng mùa, những cơn mưa nặng hạt xuất hiện nhiều hơn. Điều này khiến không ít diện tích thanh long của bà con khu vực Đông Nam tỉnh xuất hiện sâu bệnh, chất lượng trái không cao nên giá bán thấp. Thực tế này được ông Lê Trung Thành, tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng chia sẻ: “Gia đình tôi có 600 trụ thanh long, đã lặt bỏ búp 50% diện tích. Vài ngày qua, tôi vừa xuất bán một lứa thanh long chỉ với giá từ 2.000 đồng/kg do không đạt chất lượng. Hiện tại còn một lứa đang trái xanh, khoảng 10 ngày nữa thu hoạch và một lứa đang trổ bông”.

Còn đối với vùng trồng thanh long ở xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Hàm Thạnh… dù thanh long phát triển tốt nhờ điều kiện khí hậu, nhưng không vì thế mà người trồng giữ lại toàn bộ bông để lấy trái. Thay vào đó, người trồng đã chủ động lặt bỏ bớt nụ, búp, chỉ giữ lại những lứa mang lại hiệu quả cao nhất. Các nhà vườn và thương lái thanh long cho biết, vào thời điểm giữa tháng 8/2026, bình quân giá thanh long hàng mùa đang được bán với giá từ 3.000 - 11.000 đồng/kg, cả ruột đỏ và trắng (tùy loại).

Nông dân chỉ để lại ít nụ thanh long, tập trung dưỡng cây chờ vụ nghịch

Theo ông Nguyễn Văn Hân, nông dân trồng thanh long tại thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm, những lứa nào sai quả, phát triển đồng đều, ông giữ lại để bán cho doanh nghiệp xuất khẩu. Còn những lứa ít quả hoặc phát triển không đồng đều được tỉa bỏ ngay từ khi còn búp non. Đây được xem là giải pháp giúp cây tập trung dinh dưỡng, hạn chế nấm bệnh trong mùa mưa, nâng cao chất lượng trái và giá trị sản xuất.

Chăm sóc thanh long hợp lý để tránh sâu bệnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh đang duy trì trên 25.800 ha thanh long. Hiện cây thanh long đang sinh trưởng tương đối ổn định, sản lượng thu hoạch trong tháng 7 vừa qua trên 29.000 tấn. Tuy nhiên, hiện đang có gần 700 ha thanh long bị bệnh đốm nâu gây hại và 160 ha bị bệnh thối rễ tóp cành, ốc sên gây hại 300 ha tại các xã như Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tân Lập, Tân Thành…

Ths. Lê Công Hoàng, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Theo thời tiết, vụ thanh long hàng mùa thường ra bông tập trung, sản lượng trái lớn, dẫn đến giá giảm. Bên cạnh đó, khi để nhiều lứa trái rất tốn chi phí, khó chăm sóc, nên bà con thường bỏ búp để tập trung, dễ dàng xử lý nấm bệnh hơn. Hiện nay, mặc dù vụ mùa nhưng nhiều hộ vẫn xử lý chong đèn quanh năm để chủ động rải vụ và tăng hiệu quả kinh tế.

Thanh long sau thu hoạch được tập trung chờ thương lái

Ths. Lê Công Hoàng cũng khuyến cáo bà con, quá trình tỉa bỏ búp, nông dân cần mang búp ra khỏi vườn để tránh lây nhiễm bệnh. Mặt khác, có thể tận dụng phụ phẩm nông nghiệp này để làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ…

Trong bối cảnh thị trường thanh long chưa được khởi sắc như mong đợi, người trồng vẫn đang nỗ lực chăm sóc thanh long rải vụ. Mỗi búp thanh long bị cắt bỏ là một sự cân nhắc tính toán của người trồng sau sự lặp lại của điệp khúc “được mùa mất giá - được giá mất mùa” kéo dài nhiều năm. Không chạy theo sản lượng, nhiều nhà vườn giờ đây chủ động chọn thời điểm cho trái, chọn lứa để giữ lại, chọn thị trường tiêu thụ phù hợp. Đây cũng là cách người nông dân thích ứng với thị trường, giảm rủi ro và chuẩn bị cho vụ thanh long nghịch vụ với nhiều kỳ vọng hơn.