Xây dựng Đảng Chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên Chủ động tạo nguồn, chuẩn bị từ sớm và giao trách nhiệm cụ thể cho từng chi bộ là kinh nghiệm giúp nhiều địa phương trong tỉnh hoàn thành sớm chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Quảng Trực là một trong những xã biên giới đất liền có tỷ lệ phát triển đảng viên cao, đạt 75% chỉ tiêu năm 2026

Chủ động tạo nguồn

Đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã Quảng Phú đã hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên với 14 đảng viên được kết nạp. Theo ông Châu Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú, xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch theo lộ trình cụ thể, bám sát từng tháng, từng quý; giao rõ trách nhiệm cho từng tổ chức đảng và từng cá nhân trong việc rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Điểm nổi bật trong cách làm của Quảng Phú là ngay sau khi hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2027 cho các chi bộ để chủ động chuẩn bị nguồn. “Nếu đợi đến khi được giao chỉ tiêu mới bắt đầu tìm nguồn thì sẽ luôn bị động. Vì vậy, chúng tôi xác định phải chuẩn bị nguồn từ trước, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, từng đảng viên để công tác phát triển đảng viên diễn ra thường xuyên, liên tục, bảo đảm cả số lượng và chất lượng, không để dồn việc vào những tháng cuối năm”, ông Châu Văn Bảy chia sẻ.

Từ thực tiễn của Quảng Phú cho thấy, công tác phát triển đảng viên phải bắt đầu từ việc chủ động tạo nguồn. Khi nguồn được chuẩn bị từ sớm, cấp ủy có điều kiện theo dõi, tạo môi trường để quần chúng ưu tú rèn luyện, trưởng thành. Từ đó không chỉ lựa chọn những nhân tố thật sự tiêu biểu để giới thiệu kết nạp mà còn khắc phục được tình trạng bị động hoặc tập trung phát triển đảng viên vào cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Quảng Phú đã kết nạp đạt 14/14 đảng viên

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu ngay trong quý III

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 42/128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt trên 70% chỉ tiêu giao. Trong đó, nhiều đảng bộ đã vượt và đạt kế hoạch cả năm đề ra như Vĩnh Hảo (135,71%), Bảo Lâm 5 (108,33%), Sông Lũy (107,14%), Sơn Điền, Tuy Phong, Đông Giang, La Dạ, Quảng Phú đều đạt 100%.

Tuy nhiên, kết quả phát triển Đảng chưa đồng đều với 15 đảng bộ có tỷ lệ phát triển đảng viên thấp dưới 50%, trong đó Tuy Đức (27,27%), Hàm Liêm (20%), Tà Đùng (20%), Đông Gia Nghĩa (18,42%), Bình Thuận (15,79%)... Nguyên nhân là do một số cấp ủy chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu chủ động trong khâu tạo nguồn; kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên... Thực trạng này cũng được Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ rõ trong Công văn số 1762-CV/BTCTU ngày 15/7/2026 về đôn đốc công tác phát triển đảng viên năm 2026.

Nhiệm vụ phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy xã Quảng Phú tập trung bàn thảo tại nhiều cuộc họp

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng ủy trực thuộc có tỷ lệ phát triển đảng viên thấp, chưa bảo đảm tiến độ cần có ngay giải pháp hiệu quả để khắc phục hạn chế, không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác kết nạp đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, phải phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên được giao ngay trong quý III năm 2026, không để dồn việc vào những tháng cuối năm.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tiếp tục xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu, xây dựng lộ trình hoàn thành cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, các địa phương tập trung mở rộng nguồn phát triển đảng viên... quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn ít đảng viên; đồng thời thực hiện nghiêm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình kết nạp đảng viên.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên được xác định là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong quý III và cả năm 2026. Đồng thời, đây còn là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng Đảng.