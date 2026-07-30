Chủ động trước nguy cơ cúm gia cầm

Chủ động trước nguy cơ cúm gia cầm
Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh chưa ghi nhận bệnh cúm gia cầm nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vẫn ở mức cao. Vì vậy, ngành chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống.
Nhiều nguy cơ
Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lâm Đồng, kết quả giám sát chủ động trên đàn gia cầm tại một số chợ trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 phát hiện có sự lưu hành của vi rút cúm gia cầm chủng độc lực cao A/H5 (2/30 mẫu dương tính với vi rút CGC A/H5 và A/H5N1). Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường; hoạt động vận chuyển, thu gom, giết mổ, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm diễn ra thường xuyên; chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa bảo đảm an toàn sinh học còn phổ biến.
Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm tại một số địa phương còn thấp, chưa tạo được miễn dịch bảo hộ trên diện rộng gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh và làm tăng nguy cơ bệnh phát sinh, lây lan trong thời gian tới.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, để hạn chế phát sinh ổ dịch mới và giảm nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm gia cầm sang người, chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên ngành chăn nuôi và thú y cùng các đơn vị liên quan triển khai nghiêm Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 2/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026 - 2030.
Chủ động kiểm soát dịch bệnh
Theo ông Nguyễn Viết Vui - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đơn vị đang tập trung vào nhiều nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu các nguy cơ cúm gia cầm phát sinh. Đồng thời chuẩn bị tốt các kế hoạch, phương án để sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh xuất hiện, tránh nguy cơ lây lan, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.
Lực lượng chuyên môn toàn tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm; chủ động phát hiện sớm, báo cáo kịp thời các trường hợp gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường. Khi phát hiện ổ dịch phải khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm; triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh theo quy định.
Về các xã, phường cũng có sự chủ động để phòng, chống cúm gia cầm. Cụ thể, xã Nhân Cơ hiện có gia cầm trên 69.300 con; 29 nhà yến. Nhận thấy những nguy cơ về bùng phát dịch bệnh, nhất là giai đoạn thời tiết đã vào mùa mưa, độ ẩm thấp, địa phương đã rà soát tổng đàn gia cầm đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là đàn nuôi nhỏ lẻ, đàn mới phát sinh và đàn chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng chưa đầy đủ; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm bảo đảm đúng đối tượng, đúng kỹ thuật, đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.
Tại xã Cư Jút, địa bàn có đàn gia cầm trên 83.000 con, cùng với biện pháp chuyên môn của cơ quan chức năng, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Là xã cửa ngỏ phía Bắc của tỉnh giáp với tỉnh Đắk Lắk, Cư Jút nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, giảm thiểu nguy cơ nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
Chính nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh nên 7 tháng năm 2026, đàn gia cầm của tỉnh Lâm Đồng phát triển ổn định. Theo thống kê, tỉnh hiện có đàn gia cầm khoảng 23,6 triệu con, đạt 101,9% kế hoạch năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng trứng gia cầm ước đạt 658,389 triệu quả, đạt 83,5% kế hoạch năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.