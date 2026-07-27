Đời sống Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập úng, sạt lở đất Đây là một trong những nội dung được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh thực hiện tại công văn ban hành ngày 27/7. Qua đó, nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lớn, lốc, sét, ngập úng, sạt lở đất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong thời gian tới.

Khu vực có nguy cơ sạt lở do mưa lớn được cảnh báo tại xã Phan Rí Cửa

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến ngày 30/7, trên địa bàn tỉnh xảy ra một đợt mưa lớn. Đáng chú ý, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 100- 150 mm, có nơi trên 180 mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa dông khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối.

Do đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập úng, sạt lở đất. Đồng thời, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Mưa lớn diễn ra ở nhiều nơi trong tỉnh

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật, phổ biến hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập úng, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh. Song song đó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia ứng cứu.