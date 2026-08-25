Xây dựng Đảng Chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn Hôm qua, tại Thủ đô Hà Nội, sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng; Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung và bế mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, cùng các đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều ngày làm việc ngoài giờ. Như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thành công của kỳ họp tiếp tục là minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan. Mục tiêu cao nhất là chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần: Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả.

Thành công của Kỳ họp tiếp tục là minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan. Mục tiêu cao nhất là chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần: Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Những quyết sách đó kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế. Quan trọng hơn, giúp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Những quyết sách về kinh tế-tài chính được ban hành nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn lớn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng. Cùng với đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng được thông qua nhằm tăng cường an toàn hệ thống ngân hàng, nâng cao hiệu lực quản lý tiền tệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập tài chính quốc tế ngày càng sâu rộng. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là giải pháp trực tiếp cắt giảm chi phí tuân thủ, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và người nông dân.

Đặc biệt, Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đánh giá là bước đi táo bạo. Nghị quyết này không chỉ tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm các vi phạm, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, mà còn khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số.

Thực tiễn cho thấy, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn bởi các quy định pháp luật chồng chéo; việc ban hành cơ chế đặc thù mang lại tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Nhà nước sẵn sàng tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển trong khuôn khổ pháp luật.

Bên cạnh đó, Quốc hội dành thời gian thích đáng thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Đây là đạo luật gốc liên quan nguồn lực đất đai, tài sản lớn nhất của quốc gia và của người dân. Những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất… rõ ràng đang kìm hãm nhiều dự án đầu tư, ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Việc sớm hoàn thiện khung pháp lý về đất đai là yêu cầu cấp bách, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân kỳ vọng từ lâu.

Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn "tăng tốc, bứt phá", những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chúng ta cần thực hiện đồng bộ các định hướng lớn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách bài bản và sâu rộng. Các luật, nghị quyết mới chỉ có giá trị khi được người dân và doanh nghiệp hiểu đúng, thực thi đúng. Cần xây dựng chiến lược truyền thông pháp luật đa dạng hóa hình thức, từ các ấn phẩm hướng dẫn đến các chương trình tập huấn trực tiếp, các nền tảng số trực tuyến, bảo đảm mọi đối tượng đều tiếp cận đầy đủ, dễ hiểu, kịp thời.

Cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành với chất lượng cao, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thực thi pháp luật. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cần tăng cường giám sát tối cao, giám sát chuyên đề đối với việc thực thi các đạo luật, nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm các quyết sách phát huy đúng hiệu lực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu đi vào cuộc sống.

Yêu cầu đặt ra là Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống quy phạm pháp luật theo kế hoạch; các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội chủ động giám sát và có kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn.