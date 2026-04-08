Chủ nguồn thải chịu trách nhiệm chuyển giao chất thải

Công ty ông Nguyễn Đức Thịnh (Gia Lai) có lượng bao cước (polypropylene) thải ra từ quá trình nhận hàng nguyên liệu của nhà cung cấp. Theo giấy phép môi trường thì công ty được chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu.

Công ty ông Thịnh muốn chuyển giao số lượng bao cước thải này cho công đoàn cơ sở của công ty, để công đoàn cơ sở có thể chuyển giao lượng bao cước thải này cho cơ sở thu mua phế liệu (nhằm tăng thu nhập cho công đoàn cơ sở, thêm phúc lợi cho công nhân).

Ông Thịnh hỏi, việc chuyển giao cho công đoàn này có phù hợp với quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hay không?

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, chủ nguồn thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc được giao quản lý, điều hành phát sinh chất thải.

Như vậy, chủ sở hữu công ty hoặc người được giao quản lý, điều hành công ty là người chịu trách nhiệm về chuyển giao chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.