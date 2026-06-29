Thể thao 360 Chủ nhà đi tiếp Trận mở màn vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra giữa Nam Phi và Canada vào rạng sáng 29/6, đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía tuyển Canada. Với chiến thắng này, đồng chủ nhà đã giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 sân chơi lớn nhất hành tinh.

Nam Phi có sự khởi đầu tại World Cup 2026 không được suôn sẻ, khi thất bại 0-2 trước Mexico. Tuy nhiên, đội quân Bafana Bafana đã kịp đứng dậy bằng trận hòa CH Séc 1-1, rồi giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Giành 4 điểm sau ba trận, Nam Phi cán đích vị trí nhì bảng A, hơn Hàn Quốc đúng một điểm và chính thức giành vé vào vòng trong, gặp đồng chủ nhà Canada. Với việc vượt qua vòng đấu bảng, đại diện châu Phi đã viết nên trang sử mới cho đội tuyển quốc gia tại một kỳ World Cup, khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out. Giờ đây, đại diện châu Phi tiếp tục hướng tới cột mốc khác là tấm vé vào vòng 16 đội. Nhìn lại lịch sử đối đầu, Nam Phi mới chỉ gặp Canada một lần cách đây đã gần 19 năm (tháng 11/2007), khi đó đại diện châu Phi đã giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên đó chỉ là một trận đấu giao hữu, giờ đây hai đội có lần đầu tiên chạm trán nhau trong một trận cầu chính thức, mà Canada lại là đội đồng chủ nhà World Cup 2026. Do vậy họ đã không bỏ lỡ cơ hội vượt qua đội bóng đến từ châu Phi.

Bên phía tuyển Canada, đội bóng đồng chủ nhà World Cup 2026 cũng mới có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. Sau khi hòa Bosnia-Herzegovina ở trận ra quân, Canada đã gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng hủy diệt Qatar 6-0. Chỉ cần hòa Thụy Sĩ ở lượt đấu cuối cùng, Canada sẽ giữ được vị trí nhất bảng, qua đó sẽ được thi đấu trên sân nhà ở vòng 32 đội trước Algeria, đồng thời tiếp tục hưởng lợi thế đó nếu giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ khiến thầy trò HLV Jesse Marsch đánh mất ngôi đầu bảng B, đồng thời phải chấp nhận vị trí nhì bảng. Tuy vậy, Canada vẫn được đánh giá cao hơn Nam Phi trước cuộc thư hùng vào rạng sáng 29/6 (giờ HN). Tuy nhiên, đối đầu với đại diện châu Phi đang cực kỳ hưng phấn, chắc chắn Canada cần phải cải thiện phong độ nếu muốn tiến sâu hơn tại giải đấu.

Với quyết tâm viết tiếp trang sử mới cho đội tuyển quốc gia, cả 2 đội đều nhập cuộc rất máu lửa. Cầu thủ đôi bên liên tục tạo ra những pha tranh chấp không khoan nhượng sau tiếng còi khai cuộc. Nam Phi là đội có cú dứt điểm đầu tiên, khi Mokeana tung cú sút xa táo bạo nhưng không thắng được thủ môn Canada. Tuy nhiên ngay sau đó, Canada đã có màn đáp trả khá ấn tượng. Đội bóng Bắc Mỹ kiểm soát thế trận hoàn toàn trong hiệp 1 và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Nam Phi. Cơ hội đáng kể nhất là pha cứu thua trên vạch vôi của Modiba trước pha dứt điểm cận thành của Bombito trong tình huống phạt góc. Oluwaseyi ập vào dứt điểm bồi nhưng không thắng được thủ môn Williams ở phút 42.

Sau khi hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội. Hiệp 2 bắt đầu với thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn, hàng thủ của cả hai đội có một ngày làm việc vất vả để cản phá các pha dứt điểm nguy hiểm từ hàng công đối phương. Tuy nhiên thế bế tắc của trận đấu kéo dài tới phút 90+2 mà vẫn chưa thể được khai thông khi hàng thủ hai đội chơi rất tập trung. Tưởng chừng như hai đội sẽ phải kéo nhau vào hiệp phụ, tuy nhiên trong một pha phản công từ cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm Nam Phi, cú đánh đầu phá bóng của hậu vệ đưa bóng đến ngay tầm băng xuống của Eustaquio. Tiền vệ đội trưởng của đội tuyển Canada tung một cú sút quyết đoán vào góc xa khiến cho thủ môn của Nam Phi hoàn toàn bất lực. Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Phi, Canada trở thành đội bóng đầu tiên bước vào vòng 1/8 World Cup 2026, còn Nam Phi phải nghẹn ngào chia tay giải đấu.