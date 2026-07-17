Thời sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Quang thăm, tặng quà gia đình chính sách Chiều 17/7, nhân Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quang làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Sông Lũy và Hồng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi thăm, tặng quà ở xã Sông Lũy

Tại xã Sông Lũy, đoàn đã gặp mặt, thăm hỏi và trao quà (mỗi suất trị giá trên 5 triệu đồng tiền mặt và quà) cho 3 trường hợp gồm: bà Huỳnh Thị Túy (thương binh 34%); ông Nguyễn Văn Hoa (thương binh 28%) và bà Huỳnh Thị Trung (thương binh 25%), ở thôn Bình Nghĩa.

Ở xã Hồng Sơn, đoàn đã thăm, tặng quà 5 cá nhân thuộc đối tượng thương, bệnh binh từ 51 - 81%, bao gồm: ông Dương Hữu Ân (thôn Thuận Phong), ông Trần Thanh Quang (thôn Long Thạnh), ông Phạm Ngọc Nghĩa (thôn Long Phú), ông Lại Văn Hải (thôn An Thái) và ông Bùi Xuân Thành (thôn Hồng Liêm).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quang thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Sông Lũy

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh và thân nhân người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Đoàn công tác thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách tại xã Hồng Sơn (Ảnh: Ngọc Thuận)

Đồng chí Nguyễn Văn Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách.

Đón nhận tình cảm của lãnh đạo tỉnh, các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng thời cho biết, đây là nguồn động viên để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với quê hương.