Thể thao 360 Chú Sam dừng bước Tại vòng 1/8 World Cup 2026, đồng chủ nhà Mỹ đã nhận thất bại đậm đà với tỉ số 1-4 trước tuyển Bỉ. Với thất bại này, “Chú Sam” đã phải dừng bước tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Mỹ đang chơi rất ổn định kể từ khi World Cup 2026 khai màn. Ngoài trận thua Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng D, đội bóng xứ cờ hoa đã giành chiến thắng thuyết phục trong ba trận đấu còn lại trước Paraguay, Australia và Bosnia. Đặc biệt tại vòng 1/16, đội bóng xứ cờ hoa đã có một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất bằng việc đánh bại Bosnia với tỷ số 2-0 trong thế thiếu người, khi tiền đạo chủ lực Folarin Balogun nhận thẻ đỏ rời sân. Tưởng chừng như Mỹ sẽ mất chân sút số 1 của mình, nhưng FIFA đã quyết định tạm hoãn treo giò của Folarin Balogun. Điều này đang tạo nên làn sóng phản đối rất lớn, nhưng đối với đội tuyển Mỹ lại là niềm vui vô bờ. Với những yếu tố cực kỳ thuận lợi, cùng với sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội tuyển Mỹ đang rất quyết tâm tạo nên kỳ tích tại kỳ World Cup này. Tuy nhiên trước một “Quỷ đỏ” thăng hoa, đoàn quân của HLV Pochettino đã trở thành đội chủ nhà thứ 3 rời sân chơi World Cup.

Bên kia chiến tuyến, Bỉ đang thi đấu không tệ trong bối cảnh nhiều thành viên của thế hệ vàng như De Bruyne, Lukaku đang bước vào những năm cuối sự nghiệp. De Bruyne không thể gồng gánh Bỉ như trước. Bằng chứng là việc anh đều bị thay ra sân trong cả 4 trận đấu. Trước đó, anh đã chơi trọn vẹn 13 trận ở World Cup. Ở vòng 1/16, Bỉ đã trải qua trận đấu vô cùng chật vật trước Senegal. Họ đã bị dẫn trước 2 bàn cho tới phút 87. Thế nhưng, phép màu đã đến vào những phút cuối cùng, “Quỷ đỏ” vùng lên để gỡ hòa và giành chiến thắng chung cuộc 3-2 ở hiệp phụ. Chiến thắng không tưởng này, cho thấy Bỉ có bản lĩnh nhờ dàn cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Tuy vậy, nếu nhìn tổng thể từ đầu giải, màn thể hiện của Bỉ là chưa thực sự thuyết phục và dự báo "Quỷ đỏ" sẽ gặp khó khăn ở màn đại chiến với chủ nhà Mỹ. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán, đội tuyển Bỉ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và biến đồng chủ nhà Mỹ trở thành khán giả.

Cả 2 đội mở màn trận đấu khá cởi mở, tuy nhiên đội tuyển Bỉ có phần nhỉnh hơn, với nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đội tuyển Mỹ. Và ngay ở phút thứ 9, De Ketelaere đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Bỉ, bằng cú đệm bóng quá dễ dàng vào khung thành bỏ ngỏ. Song công đầu trong bàn thắng này thuộc về Raskin với tình huống đột phá vào vòng cấm rồi tung đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của đối phương. Bỉ tiếp tục dồn ép đội chủ nhà, tuy nhiên Mỹ cho thấy họ là đội bóng có thực lực. Không chỉ đứng vững trước sức ép của đối phương, Mỹ còn có bàn gỡ hòa ở phút thứ 30. Từ quả phạt ngoài vòng cấm, Tillman đá phạt thành bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng chỉ đúng 3 phút sau, Bỉ đã tái lập thế dẫn bàn, khi De Ketelaere đánh đầu tung lưới Mỹ sau quả tạt từ cánh trái của Trossard. Tỉ số 2-1 nghiêng về tuyển Bỉ được giữ nguyên đến khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Mỹ quyết tâm tìm bàn gỡ, khi lập tức dâng cao đội hình sau khi hiệp đấu bắt đầu. Tuy nhiên, Bỉ giữ cự ly đội hình kín kẽ và không cho đối phương đẩy nhanh tốc độ tấn công. Tuy nhiên, trong khi loay hoay tìm bàn gỡ thì đội tuyển Mỹ bị thủng lưới lần thứ 3. Thủ môn Freese băng ra ngoài vòng cấm để ngăn chặn pha thoát xuống của De Ketelaere nhưng sau đó lại để mất bóng vô duyên. Vanaken chớp thời cơ dứt điểm vào khung thành bỏ trống để nới rộng cách biệt cho Bỉ. Dù cho Mỹ tiếp tục gia tăng sức tấn công, nhưng chủ nhà tỏ ra thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ và khoa học của đội tuyển Bỉ. Không ghi được bàn rút ngắn tỉ số, đội tuyển Mỹ còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 90+3. Lukaku cướp được bóng ngay sát vòng cấm và tung cú sút chéo góc thành bàn, ấn định tỉ số 4-1 cho “Quỷ đỏ”. Giành chiến thắng thuyết phục trước đội bóng đồng chủ nhà World Cup, đội tuyển Bỉ hiên ngang bước vào vòng 8 đội mạnh nhất World Cup lần này.