Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt cuộc lật đổ lịch sử từ liên minh bóng đá thế giới Dự án bán cổ phần World Cup khiến UEFA và hàng loạt liên đoàn nổi giận, kích hoạt làn sóng tẩy chay cùng kịch bản bỏ phiếu phế truất Gianni Infantino.

Chỉ trong vòng 24 giờ, vị thế bất khả xâm phạm của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bị rung chuyển dữ dội bởi một cuộc nội chiến toàn diện ở thượng tầng bóng đá thế giới. Nguồn cơn bùng nổ từ kế hoạch bí mật nhằm bán cổ phần các giải đấu do FIFA quản lý, bao gồm cả World Cup, cho các quỹ đầu tư tư nhân mà không thông qua hội đồng điều hành.

Gianni Infantino đang bị tẩy chay. (Ảnh: Getty Images)

Mồi lửa từ kế hoạch bí mật và sự rạn nứt nội bộ

Lực lượng đối trọng lớn nhất của Infantino là Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đã nhanh chóng tung đòn quyết định khi đe dọa tẩy chay toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi nhất để gạch tên Infantino khỏi trung tâm quyền lực, UEFA liên kết cùng các liên đoàn khu vực khác để tạo sức ép tối đa.

Làn sóng phản đối lập tức lan rộng sang châu Mỹ và châu Á. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) yêu cầu rà soát toàn bộ bộ máy lãnh đạo, trong khi các đồng盟 chiến lược tại Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cũng đồng loạt quay lưng. Đáng chú ý, cuộc khủng hoảng nhân sự diễn ra ngay bên trong nội bộ khi cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro và Giám đốc điều hành Kevin Lamour đồng loạt nộp đơn từ chức. Ông Lamour khẳng định đội ngũ nhân viên FIFA đã bị lừa dối về bản chất của dự án đầu tư này.

Bàn cờ 106 phiếu bầu và kịch bản phế truất

Để lật đổ Infantino trước kỳ bầu cử vào tháng 3 năm sau, các bên đối lập đang xúc tiến các thủ tục pháp lý theo điều lệ. Đầu tiên, Hội đồng FIFA cần tối thiểu 19 trên tổng số 37 phiếu thuận để triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Bước tiếp theo là tổ chức Đại hội bất thường với sự tham gia của 211 liên đoàn thành viên, nơi cần ít nhất 106 phiếu thuận để thông qua quyết định phế truất.

Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa có thể thay Infantino. (Ảnh: Goal)

Thống kê cho thấy đã có 136 quốc gia chính thức lên tiếng bác bỏ kế hoạch kinh doanh mới của FIFA. Dù việc phản đối dự án chưa đồng nghĩa với một phiếu phế truất, con số này đã vượt xa mốc 106 phiếu cần thiết. Nhìn vào bản đồ phân bổ quyền lực, UEFA hiện nắm 55 phiếu, châu Phi có 54 phiếu, châu Á sở hữu 46 phiếu và Concacaf giữ 35 phiếu. Sự đồng lòng giữa các khối này hoàn toàn đủ khả năng chấm dứt triều đại của người đứng đầu FIFA.

Những ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại Zurich

Trong bối cảnh vị trí của Infantino lung lay dữ dội, các cái tên thay thế tiềm năng đã bắt đầu xuất hiện. Chủ tịch Concacaf Victor Montagliani nổi lên như ứng viên hàng đầu nhờ khả năng giao tiếp thành thạo 4 ngôn ngữ và kinh nghiệm dày dạn trong công tác tổ chức World Cup.

Bên cạnh đó, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa cũng là đối trọng lớn với sự hậu thuẫn vững chắc từ 46 liên đoàn thành viên châu Á. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi cũng được nhắc đến như một phương án nhân sự khả dĩ.

Mặc dù Infantino đang nỗ lực vận động hành lang và hàn gắn quan hệ với các đối tác chiến lược như Qatar hay Morocco để cứu vãn tình hình, áp lực lên chiếc ghế chủ tịch vẫn gia tăng từng giờ. Khi các liên đoàn thành viên tạo thành một liên minh thống nhất cùng sự quay lưng của giới tài trợ, kịch bản về một cuộc chuyển giao quyền lực tại Zurich đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.