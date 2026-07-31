Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt làn sóng đòi từ chức vì kế hoạch bán World Cup UEFA và Concacaf đe dọa tẩy chay các giải đấu sau khi Gianni Infantino âm thầm lên kế hoạch bán quyền thương mại World Cup cho nhà đầu tư tư nhân.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng nhất kể từ khi nhậm chức, khi làn sóng phẫn nộ từ các cơ quan quản lý bóng đá hàng đầu thế giới bùng nổ. Toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thuộc Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng 41 liên đoàn thuộc Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) đã đồng loạt tuyên bố bác bỏ kế hoạch thương mại hóa World Cup của người đứng đầu FIFA.

Sự phản đối quyết liệt từ UEFA và Concacaf

Nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột toàn diện này xuất phát từ việc Infantino âm thầm tìm cách bán quyền lợi thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm thu về khoảng 3,1 tỷ bảng Anh. Kế hoạch được thực hiện mà không trải qua bất kỳ cuộc tham vấn nào với các liên đoàn thành viên.

Đáp trả lại động thái này, UEFA đã đưa ra tuyên bố đanh thép, khẳng định sẽ tẩy chay toàn bộ các giải đấu do FIFA tổ chức, bao gồm cả World Cup, nếu kế hoạch thương mại nói trên không bị hủy bỏ hoàn toàn. Ngay sau đó, Concacaf cũng có hành động tương tự khi 41 liên đoàn thành viên đồng loạt thể hiện lập trường cứng rắn đối với vị chủ tịch 56 tuổi.

Khủng hoảng quản trị và di sản bị đe dọa

Trong văn bản chính thức, UEFA nhấn mạnh rằng World Cup không phải là một món hàng để bán. Cơ quan này chỉ trích Infantino đã thể hiện sự thất bại nghiêm trọng trong vai trò lãnh đạo, đồng thời vận hành FIFA bằng phương thức quản trị dựa trên sự đe dọa và áp lực.

Hành động tự ý đàm phán bán tài sản quan trọng nhất của bóng đá thế giới sau lưng các thành viên bị đánh giá là vô trách nhiệm và không thể bào chữa. Kịch bản này gợi nhớ đến sự sụp đổ nhanh chóng của dự án European Super League vào năm 2021, khi các nhà lãnh đạo phải rút lui trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng bóng đá.

Bên cạnh đó, công chúng và giới chuyên môn cũng bày tỏ sự bất bình trước tình trạng thương mại hóa quá mức tại World Cup 2026 ở Mỹ. Hàng loạt quyết định gây tranh cãi đã diễn ra, từ việc chèn các quãng nghỉ uống nước phục vụ nhà tài trợ, kéo dài chương trình biểu diễn giữa giờ trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, cho đến việc hủy án treo giò của Folarin Balogun theo đề xuất từ Tổng thống Donald Trump.

Áp lực gia tăng trước kỳ Đại hội 2027

Đáng chú ý, ngay cả Sepp Blatter, nguyên Chủ tịch FIFA và là người đồng hương Thụy Sĩ với Infantino, cũng lên tiếng lên án kế hoạch này. Blatter cho rằng hành động của người kế nhiệm đang gây tổn hại nghiêm trọng đến bản chất của bộ môn thể thao vua.

Mặc dù Infantino đã tuyên bố kế hoạch tái tranh cử tại Đại hội FIFA diễn ra ở Morocco vào tháng 3/2027, áp lực yêu cầu ông rời ghế trước thời hạn đang ngày một lớn dần. Việc làm mất lòng tin của UEFA và Concacaf đẩy Infantino vào vị thế bị cô lập, phụ thuộc hoàn toàn vào lá phiếu của các liên đoàn nhỏ hơn trong cuộc chiến quyền lực sắp tới.