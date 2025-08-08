Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng: “Không thể chấp nhận đùn đẩy, chậm trễ trong giải quyết kiến nghị của dân” Đó là tinh thần chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm trước cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái vào sáng 8/8 tại điểm cầu trực tiếp Tỉnh ủy.

Ngày 8/8, HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Khóa X theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 10 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Lâm Đồng áp dụng hình thức mới này, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong đổi mới phương thức lãnh đạo và tiếp cận người dân.

Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông K’Mak, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Y Quang BKrông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các phường của tỉnh tại Đà Lạt cùng tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, ông Y Quang BKrông thay mặt Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo đến cử tri về kết quả của kỳ họp. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự chủ chốt và các Ban HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021–2026.

4 nghị quyết quan trọng đã được HĐND tỉnh thông qua, gồm: Nghị quyết thành lập các Ban HĐND tỉnh khóa X; Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nghị quyết tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025.

Ngoài ra, kỳ họp đã xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2025 với các chỉ tiêu đáng chú ý.

Cử tri tại các điểm cầu trực tuyến phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh

Tỉnh cũng xác định sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn tại các dự án trọng điểm như điện phân nhôm, điện gió, bô xít, titan, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế đêm, du lịch, thương mại điện tử và giải quyết các nút thắt hạ tầng…

Cử tri Phường Nam Gia Nghĩa kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Tại điểm cầu Phường Nam Gia Nghĩa, nhiều ý kiến phản ánh các vấn đề dân sinh bức thiết.

Cử tri Phường Xuân Trường - Đà Lạt kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Cử tri Trần Thị Hoa kiến nghị đơn vị chức năng nhanh chóng hoàn thiện đường giao thông kết nối xã Trường Xuân do lầy lội, ảnh hưởng đến việc học sinh đến trường.

Cử tri Vương Văn Nam bức xúc vì Quốc lộ 28 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng vận chuyển nông sản, du lịch, an toàn giao thông. Cử tri Đặng Thị Quyên nêu vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân trên VNeID và vướng mắc trong liên thông dữ liệu hành chính. Cử tri bày tỏ lo ngại về cơ chế tài chính khi triển khai dạy học 2 buổi/ngày và đề xuất chuyển giao Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh về địa phương để phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo, cử tri nhân dân Phường Xuân Trường - Đà Lạt tham dự trực tuyến tiếp xúc cử tri

Tại xã Quảng Trực, các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: Thiếu đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân bị thiên tai, sạt lở và các hộ sống trên đất của Trung đoàn 726 và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên. Cần làm mới và sửa chữa nhiều tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất.Yêu cầu quy hoạch lại khu dân cư, chợ và mở rộng hạ tầng giao thông liên kết với tỉnh Đồng Nai. Kiến nghị hỗ trợ xóa nhà tạm cho 60 hộ dân đang chờ đất tái định cư giai đoạn 2 vùng biên giới.

Tại Phường Phan Thiết, cử tri bày tỏ sự bức xúc vì hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Minh và bà Phan Thị Tỵ chậm được xử lý dù đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính từ gần một năm trước.

Cử tri Đặc khu Phú Quý kiến nghị với HĐND tỉnh

Tại Đặc khu Phú Quý, cử tri phản ánh việc chậm chi trả tiền dầu hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, ảnh hưởng lớn đến đời sống. Đồng thời, kiến nghị gia hạn thuê mặt bằng ven biển để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Tại xã Cát Tiên, người dân đề nghị đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học vì nhiều trường chưa đáp ứng được nhu cầu học 2 buổi/ngày.

Qua ghi nhận, có 25 lượt phát biểu với hơn 70 nội dung từ cử tri tại 10 điểm cầu. Cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc tại cơ sở.

Nổi bật là tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, đường nội đồng, cầu treo, gây mất an toàn và cản trở lưu thông; cần sớm nâng cấp, mở rộng, di dời trụ điện mất an toàn, đầu tư vòng xoay, chợ mới. Một số khu vực có vạch qua đường bị mờ, lưu lượng xe đông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; nhiều cống nước xả thẳng ra mặt đường gây ô nhiễm, dây điện và cáp viễn thông cũ không được thu dọn sau khi sửa đường. Ngoài ra, việc cấp điện, cấp nước sạch cho các khu dân cư còn thiếu, nguồn nước tưới sản xuất hạn chế, cần xây thêm các hồ đập nhỏ.

Giám đốc sở Nông nghiệp và môi trường Lâm Đồng Tôn Thiện San tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri về những nội dung thuộc thẩm quyền

Công tác quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc khi nhiều hộ dân chưa được cấp hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đất thuộc lâm trường, đất dự án hoặc chậm giải quyết hồ sơ. Người dân kiến nghị bóc tách diện tích rừng để được cấp sổ, đơn giản hóa thủ tục, đồng thời xem xét cấp sổ cho diện tích khai hoang đã canh tác hàng chục năm. Một số hợp đồng thuê bờ biển hết hạn không được gia hạn khiến bà con không yên tâm đầu tư, mong được thuê lâu dài để ổn định sinh kế.

Đại diện Sở Tài chính giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri

Đại diện Sở Xây dựng tiếp thu, giải trình

Đại diện Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình

Đại diện Sở Công thương giải trình

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên tiếp thu, giải trình

Về an sinh xã hội, nhiều hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và di dời đã nhiều năm nhưng chưa được bố trí đất ở, đất sản xuất; việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn chậm. Người dân đề nghị tăng mức phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố, kịp thời hỗ trợ các hội đặc thù sau sáp nhập, giải quyết chế độ với người nuôi dưỡng liệt sĩ không phải con ruột, nghiên cứu nâng mức hỗ trợ cho người nghỉ hưu trước năm 1995, khắc phục tình trạng chậm chi trả lương hưu sau sáp nhập.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri băn khoăn về nguồn kinh phí thực hiện dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026; đề nghị quan tâm đầu tư, nhất là khi nhiều trường còn thiếu phòng học, phòng chức năng, cơ sở vật chất xuống cấp. Bên cạnh đó, người dân đề nghị bàn giao trung tâm thể thao tỉnh cho địa phương quản lý để phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất và sinh hoạt cộng đồng. Về thủ tục hành chính, vẫn còn tình trạng cấp căn cước công dân sai số định danh kéo dài chưa được khắc phục, việc liên thông, chia sẻ dữ liệu chưa hiệu quả, gây phiền hà cho người dân khi thực hiện dịch vụ công.

Sau phần tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền của các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài Chính, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo… Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái đã phát biểu tiếp thu, ghi nhận nhiều ý kiến xác đáng, sát thực tiễn, nêu bật những tồn tại, khó khăn sau sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái chỉ đạo quyết liệt UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm giải quyết kiến nghị cử tri

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái nhấn mạnh: Buổi tiếp xúc lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông - một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới với diện tích, dân số lớn và đặc thù vùng miền đa dạng.

Ông cho biết, các nội dung phản ánh của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh phân loại, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. HĐND tỉnh sẽ tăng cường giám sát tiến độ giải quyết kiến nghị, công khai kết quả để người dân tiện theo dõi.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ một số định hướng lớn: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết TTHC. Tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai, sổ đỏ, quy hoạch. Ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn, trường học, trạm y tế. Đổi mới chính quyền theo hướng phục vụ, minh bạch, có trách nhiệm.

“ Chúng tôi không chấp nhận tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, phản hồi chung chung. Mỗi vấn đề cử tri nêu đều phải có đầu mối giải quyết cụ thể, có lộ trình, có báo cáo tiến độ rõ ràng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái

Buổi tiếp xúc cử tri lần này không chỉ là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân sau kỳ họp HĐND, mà còn là minh chứng cho sự đổi mới trong hoạt động của cơ quan dân cử: tăng cường đối thoại, minh bạch thông tin và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ quan điểm: Lắng nghe dân không chỉ là một hành động mang tính hình thức, mà phải đi kèm với hành động thiết thực, có kết quả. Mỗi ý kiến của cử tri là một thông điệp về cuộc sống, là phản ánh thực tế khách quan mà chính quyền cần trân trọng. HĐND tỉnh Lâm Đồng khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri đa dạng, linh hoạt, nâng cao chất lượng phản hồi và trách nhiệm giám sát sau khi tiếp nhận kiến nghị. Mọi lộ trình giải quyết phải được công khai, minh bạch để người dân theo dõi, giám sát. Không để xảy ra tình trạng "đóng băng hành chính", kéo dài thời gian giải quyết không có lý do chính đáng. Những vấn đề tồn đọng kéo dài, lặp lại nhiều lần trong các kỳ tiếp xúc sẽ được đưa vào diện giám sát trọng điểm của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cử tri, gắn bó với thực tiễn đời sống, không ngừng hoàn thiện thể chế, cơ chế để kiến nghị của người dân không chỉ được lắng nghe, mà còn được xử lý kịp thời, đúng trách nhiệm và hiệu quả.