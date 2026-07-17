Thời sự Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung thăm, tặng quà người có công Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 17/7, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại khu vực Bảo Lộc.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại Phường 3 Bảo Lộc

Đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại các Phường 3 Bảo Lộc, Phường 2 Bảo Lộc và phường B'Lao.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh, địa phương tham dự buổi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại Phường 3 Bảo Lộc

Theo đó, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Có (99 tuổi, ở phường B'Lao); ông Phạm Văn Khắc, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 81% (hiện nằm liệt giường, ở tại thôn 6, Phường 2 Bảo Lộc); bệnh binh Nguyễn Tiến Bê, Phường 3 Bảo Lộc; thương binh Phạm Văn Báu, một gia đình gương mẫu tiêu biểu ở phường B'Lao...

Các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ dự chương trình thăm, tặng quà của đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng

Tại mỗi nơi tới thăm, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, hi sinh to lớn của các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến và Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các gia đình chính sách tiêu biểu, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại Phường 2 Bảo Lộc

Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức khỏe yếu, để các gia đình có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng ân cần thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Có (99 tuổi, ngụ phường B'Lao)

Đại diện các gia đình được thăm hỏi bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Phạm Văn Khắc, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 81% (hiện nằm liệt giường), ngụ tại thôn 6, Phường 2 Bảo Lộc

Hoạt động thăm, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nhân dịp 27/7 là việc làm thường niên của tỉnh Lâm Đồng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần lan tỏa truyền thống nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà cho thương binh Phạm Văn Báu, một gia đình gương mẫu tiêu biểu