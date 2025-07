Chính trị Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái: Ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển Trong bài phát biểu khai mạc Kỳ họp lần thứ 2, HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đóng góp ý kiến, thảo luận kỹ từng nội dung trình kỳ họp...

Báo và Phát thanh, truyền hình Lâm Đồng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2025; hôm nay, HĐND tỉnh Lâm Đồng long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 2 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo: UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

6 tháng đầu năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trong 6 tháng qua, với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành lập tỉnh Lâm Đồng (mới).

Đến nay, đã công bố các nghị quyết của Trung ương về tổ chức bộ máy của tỉnh Lâm Đồng, về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng năm 2025; bộ máy tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7, bảo đảm tính liên tục, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn các cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh đạt được nhiều tiến bộ tích cực, nổi bật:

1. Về kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,97% so với cùng kỳ, trong đó khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh 7,83%.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 16.862 tỷ đồng, tăng 19,66% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.572,2 triệu USD, tăng 28,31% so với cùng kỳ.

Khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 12,163 triệu lượt, đạt 54,21% kế hoạch, tăng 20,26% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế tăng mạnh 56,09%.

2. Về đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm:

Phê duyệt hai dự án đường cao tốc: Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc trong quý II/2025; trong đó đã tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương ngày 29/6/2025 nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng thành lập tỉnh Lâm Đồng mới.

Đã khởi công Dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía tây (đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành) ngày 28/4/2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đã hoàn thành 02 công trình giao thông công trình hạ tầng giao thông chiến lược nhằm kết nối với trục đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và hoàn thiện tuyến đường ven biển quốc gia về phía Nam thành phố Phan Thiết (cũ).

3. Về an sinh xã hội:

Cơ bản hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,81%.

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,62%; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 79%.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025 là rất đáng khích lệ và trân trọng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước, nổi bật:

1. Về tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP đạt 5,97%) chưa đạt kịch bản đề ra, tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh; hoạt động sản xuất, kinh doanh, công nghiệp - xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn.

2. Về đầu tư công: Giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch (dự kiến đạt 22,7% kế hoạch), đòi hỏi phải có giải pháp đột phá trong 6 tháng cuối năm; Công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng thấp, còn chủ quan, thiếu quy hoạch; chưa giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; Năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn còn hạn chế.

3. Về cải cách hành chính: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính một số đơn vị, địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt; Việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, đất đai... gắn với công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ, kịp thời.

4. Về bảo vệ tài nguyên: Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm cả về 3 mặt nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh.

5. Về đời sống Nhân dân: Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Nhiệm vụ trọng tâm kỳ họp:

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình; với nhiều vấn đề quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, bao gồm các nhiệm vụ/lĩnh vực:

1. Về tài chính - ngân sách: (i) Giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; (ii) Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; (iii) phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Lâm Đồng.

2. Về chế độ chính sách: Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và công chức cấp tỉnh tăng cường đi công tác cấp xã.

3. Về chương trình mục tiêu quốc gia: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và phân bổ vốn sự nghiệp năm 2025.

4. Về giám sát: HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua Chương trình giám sát năm 2026 của HĐND tỉnh và xem xét 26 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ban của HĐND và của các ngành trình kỳ họp.

5. Nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2025.

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 với nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết; thời gian chỉ diễn ra trong 01 ngày, HĐND tỉnh sẽ nghe trình bày 3 báo cáo tóm tắt (về phát triển kinh tế - xã hội; về công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam tỉnh; và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri); nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; tiếp đến HĐND tỉnh sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025 của tỉnh; nghe và biểu quyết thông qua 6 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình và 1 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình.

Với tầm quan trọng của kỳ họp và thời gian hạn chế, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đóng góp ý kiến, thảo luận kỹ từng nội dung trình kỳ họp để HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 2 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn!

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!