Chính trị Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái tiếp xúc cử tri các xã Đức Trọng, Hiệp Thạnh và Tân Hội Ngày 14/8, Tổ đại biểu số 12, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng cùng các đại biểu đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp với cử tri các xã Đức Trọng, Hiệp Thạnh và Tân Hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Xuân Uyên, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, đã thông qua kết quả Kỳ họp thứ I và thứ II của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm của tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh liên quan đến địa phương nơi đại biểu ứng cử thuộc 3 xã Đức Trọng, Hiệp Thạnh và Tân Hội.

Các cử tri nêu ý kiến tại hội nghị

Sau phần báo cáo, cử tri các xã đã nêu 49 ý kiến, kiến nghị về nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Các vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị gồm: Thủ tục hành chính về đất đai; công tác vệ sinh môi trường; cơ sở hạ tầng và quy hoạch...

Ngoài ra, cử tri thôn Nghĩa Hiệp, xã Hiệp Thạnh, đề nghị được sáp nhập về xã Đức Trọng để thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục hành chính do địa giới sau sáp nhập quá rộng, đi lại khó khăn.

Các cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề dân sinh khác như: Nguồn nước sạch, dự án ODA, quy hoạch Nam sông Đa Nhim, bố trí cán bộ không chuyên trách, di dời chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.

Đặc biệt, sau khi tỉnh bỏ cấp huyện, nhiều cử tri bày tỏ sự băn khoăn về quy trình làm lại giấy tờ và xây dựng nhà cửa...

Lãnh đạo xã Đức Trọng tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri xã Đức Trọng

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND xã Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Tân Hội, lãnh đạo một số sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, thông tin về kế hoạch triển khai các hạng mục đầu tư, chính sách hỗ trợ người dân trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp thu, giải trình tại hội nghị

Việc tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có chỉ đạo cụ thể để giải quyết các vấn đề cử tri nêu ra.

Cụ thể, về đất đai và quy hoạch, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ban ngành liên quan công khai bản đồ quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại trụ sở xã. Một tổ công tác liên ngành sẽ được thành lập để rà soát và xử lý dứt điểm các hồ sơ đất đai đang vướng mắc; kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng trái phép và xử lý các điểm chồng lấn đất rừng.

Về hạ tầng giao thông và thủy lợi, Sở Tài chính được yêu cầu cân đối nguồn vốn để sửa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn, nội đồng và cải tạo các điểm nghẽn giao thông.

Về sản xuất và sinh kế, Ngân hàng Chính sách xã hội cần mở các điểm giao dịch lưu động để đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng và kết nối tiêu thụ nông sản.

Về cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh sẽ hướng dẫn các xã chuẩn hóa quy trình “một cửa”, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và công khai kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân.

Về an sinh xã hội, các sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ được chỉ đạo tăng cường bác sĩ, bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế xã, rà soát các điểm trường quá tải và cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo để hỗ trợ kịp thời...

Về trật tự đô thị và an ninh trật tự, Sở Xây dựng hướng dẫn các xã quy hoạch điểm kinh doanh phù hợp, tránh lấn chiếm lòng lề đường; lắp đặt biển cảnh báo, gờ giảm tốc và xử lý các điểm đen tai nạn giao thông trên các tuyến đông dân cư. Công an tỉnh và công an xã tăng cường tuần tra tại các điểm nóng.

Đồng chí Trần Hồng Thái nhấn mạnh, việc xử lý các kiến nghị của cử tri là trách nhiệm của chính quyền các cấp. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành không né tránh trách nhiệm, đồng thời đề nghị UBND các xã chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển các kiến nghị đến các cơ quan liên quan để xử lý.