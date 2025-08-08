Chiều 8-8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Luanda, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Angola theo lời mời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và phu nhân.

Trước đó, lễ tiễn Chủ tịch nước và phu nhân đã được tổ chức trang trọng tại Phủ Tổng thống Angola.

Xe chở Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng nhạc chào mừng. Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và phu nhân đón Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân; trân trọng mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Tiếp đó, Tổng thống Angola mời Chủ tịch nước duyệt đội danh dự và kết thúc nghi lễ.

Lễ tiễn Chủ tịch nước Lương Cường tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Luanda. Ảnh: TTXVN

Tiễn Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro ở Thủ đô Luanda có: Bộ trưởng Ngoại giao Angola Tete Antonio; Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel; Tỉnh trưởng Luanda Luis Manuel da Fonseca; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao Angola Jorge Pataca. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm thành công với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira; làm việc với lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Angola; dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Angola, qua đó truyền tải thông điệp chính sách về một Việt Nam mong muốn đóng góp lớn hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại, đưa ra những định hướng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Angola, thể hiện cam kết, quyết tâm của hai bên trong việc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương.

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và phu nhân tiễn Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo Angola đều nhất trí khẳng định mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết Việt Nam - Angola là tài sản chung quý báu, nền tảng vững chắc để hai nước mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tin cậy chính trị, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hai bên cũng chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của việc nâng tầm quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh, phát huy và đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Trong bài phát biểu chính sách quan trọng trước Quốc hội và được lãnh đạo cơ quan lập pháp cũng như các đại biểu Quốc hội Angola đánh giá rất cao, Chủ tịch nước đề xuất “5 tăng cường” định hướng cho hợp tác giữa Việt Nam và Angola trong thời gian tới, với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác với Angola, xây dựng quan hệ "đối tác hợp tác cùng phát triển", đưa quan hệ Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Angola đã vượt qua mọi biến động của thời đại, luôn thể hiện sự đoàn kết bền bỉ, sắt son, thủy chung của những người bạn, người đồng chí, anh em; và chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Chủ tịch nước là cơ sở vững chắc để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi khu vực và trên thế giới.

NGUYỄN TUẤN (từ Luanda, Angola)

