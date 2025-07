Sáng 29-7, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã đến dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà và kiểm tra vận hành hoạt động hệ thống chính trị xã Quảng Hà (Quảng Ninh).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại xã Quảng Hà, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6; nghe báo cáo kết quả bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, địa bàn xã Quảng Hà và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Hà; thăm và kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Hà.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà.

Xã Quảng Hà được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị hành chính cấp xã cũ, gồm thị trấn Quảng Hà, xã Quảng Minh, xã Quảng Chính, xã Quảng Phong và thôn 1, thôn 2 của xã Quảng Long thuộc huyện Hải Hà cũ. Xã đứng thứ 18 về dân số, đứng thứ 13 về diện tích trong 54 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh. Với lợi thế nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, có khu công nghiệp cảng biển với quy mô lên tới 5.000ha, Quảng Hà có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là thu hút đầu tư, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức các cơ quan. Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quan trọng để phục vụ vận hành chính thức của bộ máy; triển khai thực hiện phương án bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vận hành ổn định, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc hành chính ngay từ ngày 1-7-2025.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Quảng Hà phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 12%/năm; thu nhập bình quân đạt tối thiểu 128 triệu đồng/người/năm. Xã phấn đấu duy trì không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; đồng thời, xác định phát triển kinh tế biển và dịch vụ hậu cần nghề cá là hướng đi chiến lược. Các hoạt động dịch vụ logistics, kho bãi, vận tải, thương mại biên mậu... dần hình thành chuỗi giá trị phục vụ sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu...

Chủ tịch nước Lương Cường với bà con nhân dân thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà.

Đối với Chi bộ thôn Quảng chính 6, chi bộ có 46 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ và các đảng viên đã thảo luận, đánh giá bước đầu về ưu điểm, hạn chế trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền mới; những thuận lợi và khó khăn trong vận hành bộ máy hành chính đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; sự tương tác giữa thôn, khu phố với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã Quảng Hà; công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Hà. Cùng với đó, các đảng viên của chi bộ cũng đóng góp ý kiến, góp ý các giải pháp để bảo đảm sự hoạt động, vận hành chính quyền cấp xã mới, bảo đảm hướng tới phục vụ nhân dân…

Chủ tịch nước Lương Cường dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, khi triển khai chủ trương tổ chức sắp xếp lại đơn hành chính mới đã có sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng và sự đồng tình, ủng hộ của toàn dân. Qua nghe báo cáo và dự sinh hoạt chi bộ, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu của tỉnh Quảng Ninh, xã Quảng Hà trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng như công tác chuẩn bị đại hội Đảng; biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, bám sát cơ sở của các đồng chí đảng viên, trong đó có Chi bộ thôn Quảng chính 6 đã nắm rất chắc các chủ trương của cấp trên, vận dụng tốt vào tình hình thực tiễn. Quá trình sinh hoạt Chi bộ thôn Quảng Chính 6 có sự chuẩn bị chu đáo, phản ánh sự đồng thuận cao từ cơ sở đối với các quyết định của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh, xã Quảng Hà.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ đặt ra không ít thách thức, khó khăn, vì vậy, thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp (cả tỉnh và xã) cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bám sát thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Tỉnh và xã cần tiếp tục tập trung lãnh đạo quyết liệt tổ chức thực hiện, bám sát mục tiêu đã đề ra trong sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng tại cơ sở; định hướng tư tưởng cho các đảng viên, nêu gương đối với quần chúng; phát huy mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng tại địa phương, cơ sở bảo đảm gần dân, sát dân; chi bộ cơ sở thôn nắm bắt, hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân.

Trên cơ sở sau một tháng hoạt động, tỉnh Quảng Ninh, xã Quảng Hà cần chỉ đạo rà soát lại toàn bộ hoạt động các đơn vị theo mục đích, chất lượng công việc bảo đảm các dịch vụ phục vụ nhân dân hiệu quả; bảo đảm tốt vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các địa bàn, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến đời sống người dân.

Đảng viên Chi bộ thôn Quảng Chính 6 phát biểu tại sinh hoạt chuyên đề.

Chủ tịch nước khẳng định, chi bộ cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng bởi tại chi bộ những chủ trương lớn sẽ được cụ thể hóa, kiểm nghiệm qua thực tiễn, là nơi người đảng viên gần dân nhất và truyền tải chủ trương của Đảng một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, đối với chi bộ thôn Quảng Chính 6, trên cơ sở kết quả đạt được thời gian qua cần phát huy những ưu điểm tiếp tục triển khai, đồng thời bàn bạc, đoàn kết, thống nhất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; càng khó khăn càng phải đoàn kết bởi chi bộ là hạt nhân, cầu nối Đảng với quần chúng nhân dân.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch nước yêu cầu công tác chuẩn bị văn kiện phải đánh giá đúng thực trạng sau sáp nhập, nhìn thẳng vào những tồn tại, vướng mắc, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát hợp, khả thi, bám sát nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Công tác nhân sự cần thận trọng, dân chủ, phát hiện và giới thiệu được những đồng chí thực sự có năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đảm nhiệm trọng trách trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu cùng cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà.

*Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đã thăm và kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Hà.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm và kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Hà.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, xã đã chủ động khắc phục những khó khăn ban đầu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm đã cơ bản nắm được quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm đã tập trung nâng cao hiệu quả tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc cung cấp thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, qua đó tạo được lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Từ ngày 1-7 đến 24-7, tổng số hồ sơ Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết là 1.256 hồ sơ, đã giải quyết xong 839 hồ sơ; số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 526/1.256, đạt 41,88%.

