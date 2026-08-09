Thông tin đối ngoại Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ở tuổi 70, sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm mạch máu nặng. Đồng chí là nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến nổi bật cho sự nghiệp cách mạng Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 8/8 (giờ địa phương), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng Quốc gia Lào đã thương tiếc thông báo Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ở tuổi 70, sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm mạch máu nặng.

Thông cáo đặc biệt được báo Pasaxon và hãng thông tấn KPL đăng tải nhấn mạnh đồng chí Xaysomphone Phomvihane là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Đảng, là người có trí tuệ, năng lực, sự nhạy bén, giàu kinh nghiệm qua thời gian làm lãnh đạo ở địa phương cũng như nhiều bộ, ngành; là nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến nổi bật, suốt cả cuộc đời đã cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng, vì sự phát triển của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Lào; và sự ra đi vĩnh viễn của đồng chí là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.

Để ghi nhận những cống hiến của Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng và Chính phủ Lào đã thống nhất tổ chức 5 ngày Quốc tang, từ ngày 9-13/8./.