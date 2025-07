Thời sự Lâm Đồng Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng biểu dương, khen thưởng Công an tỉnh có thành tích xuất sắc giữ vững ANTT

Ngày 11/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm để đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2025.

Đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh và chỉ huy công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương để thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp vừa đi vào hoạt động được 10 ngày. Đây là thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt về tư duy quản trị quốc gia, từ đơn vị, địa phương sang liên kết vùng, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Do đó, toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, khắc phục những điểm nghẽn để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ theo mô hình mới.

Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành phần thảo luận

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, du lịch quan trọng của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng (3/4/1975 - 3/4/2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia thảo luận

Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành các điểm nóng phức tạp. Kết quả, tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm 26,94% so với cùng kỳ năm 2024, vượt chỉ tiêu đề ra.

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, hàng trăm vụ việc được phát hiện và xử lý nghiêm, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia thảo luận

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc kiện toàn, sáp nhập, chuyển đổi sang mô hình công an 2 cấp theo địa giới hành chính mới từ ngày 1/7/2025.

Mô hình mới bước đầu đi vào hoạt động đã thể hiện sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo sự thông suốt, không để xảy ra gián đoạn trong công tác quản lý an ninh, trật tự.

Cùng với đó, trong 6 tháng qua, Công an tỉnh đã tiếp nhận và triển khai thành công 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các bộ, ngành; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý thông tin, góp phần xây dựng chính quyền điện tử và phục vụ tốt hơn cho người dân.

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia thảo luận

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Công an tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể để xây dựng, sửa chữa hơn 509 căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Các mô hình như Zalo kết nối vì bình yên cuộc sống hay Camera an ninh cộng đồng…, đã phát huy hiệu quả, giúp giải quyết nhanh chóng các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Qua đó, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc và xây dựng hình ảnh lực lượng Công an vì dân phục vụ.

Đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Lâm Đồng, ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025.

Theo đó, các lực lượng Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và ma túy; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo Lâm Đồng là điểm đến an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại thuận lợi cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh phải tiên phong, đi đầu trong việc xây dựng đô thị văn minh, không khói thuốc nơi công cộng, không còi xe khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, rút gọn quy trình thủ tục trong các dịch vụ công trực tuyến, như cấp hộ chiếu, đăng ký cư trú, đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe…, để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác công an, đặc biệt là triển khai các tổ công nghệ số ở cộng đồng để hỗ trợ kịp thời người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng Bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo đúng quy định, phát huy dân chủ và đoàn kết. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng các mô hình tự quản hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đội Chống phản động, chống khủng bố, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lâm Đồng về thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tham luận tại hội nghị, nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất về công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, hải đảo, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý người nước ngoài, cư trú, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu du lịch, các công trình trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, công tác sắp xếp bộ máy sau sáp nhập, hậu cần kỹ thuật và các mặt công tác công an tại một số địa bàn trong tỉnh.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân cho các cá nhân

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã được vinh danh vì những thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND Lâm Đồng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của các cấp cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sỹ cần chuyển đổi nhận thức, tư duy và hành động quyết liệt bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vì Nhân dân phục vụ.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng bắt tay ngay vào công việc triển khai các mặt công tác theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đảm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước và địa phương, đặc biệt là các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đảng Bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, tập trung vào các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, tội phạm về kinh tế, hàng giả,... Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân, vì dân”. Thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng “ngàn hoa, biển xanh, đại ngàn” bình yên, phát triển bền vững.