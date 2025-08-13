Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả do sạt lở đất và phòng chống thiên tai Tối qua (12/8), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có văn bản chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý khẩn trương khắc phục hậu quả do sạt lở đất và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở đất tại hẻm 108 Hùng Vương (phường Xuân Trường - Đà Lạt). Ảnh: Hoàng Sa

Theo đó, thời gian qua, tình hình thiên tai, thời tiết ở một số địa phương diễn biến phức tạp. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ, sạt lở đất, sạt trượt công trình xây dựng, ngã đổ cây xanh ở một số địa phương, nhất là ở những khu vực có độ dốc lớn, địa chất không ổn định, khu vực có độ chênh taluy âm/dương cao...

Do đó, đã gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, vụ sạt lở taluy vào chiều ngày 12/8/2025 tại phường Xuân Trường - Đà Lạt đã làm 2 người thiệt mạng.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở đất, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý tập trung lực lượng tìm kiếm người bị vùi lấp, sơ tán, hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động trong công tác phòng, chống thiên tai; chủ động rà soát, nắm chắc các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, sạt trượt công trình.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ

Chủ động chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ nếu có xảy ra thiên tai, sạt lở đất, sạt lở công trình theo phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, con người trong mùa mưa bão.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra các công trình thi công thuộc phạm vi quản lý, tuần tra các khu vực xung yếu để cảnh báo, cấm người dân hoạt động tại khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, cần kiên quyết đình chỉ thi công đối với các công trình có nguy cơ gây mất an toàn nằm trên sườn dốc, mái taluy âm/dương cao có nguy cơ sạt trượt.

Các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở đất xảy ra tại tiệm cà phê ở hẻm 108 Hùng Vương (phường Xuân Trường - Đà Lạt) vào chiều 12/8. Ảnh: Hoàng Sa

Riêng Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý cần chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê và theo dõi, giám sát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên địa bàn quản lý; xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng vị trí, địa điểm, khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn.

Cùng với đó, nắm chắc địa bàn, thông tin từng hộ dân để kịp thời thông báo, cánh báo di dời người dân đến nơi an toàn khi xảy ra mưa lớn liên tục. Bố trí cho người dân có nơi tạm trú tạm thời, kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét…

Đồng thời, tăng cường quản lý về hoạt động san gạt tạo mặt bằng xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; không để phát sinh mới trường hợp người dân xây dựng công trình trái phép tại các vị trí, khu vực sườn dốc, taluy âm/dương cao không đảm bảo an toàn và lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, suối dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Dừng ngay các trường hợp đào cắt góc mái đồi để làm nhà ở gây nguy cơ sạt lở; kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng san gạt đất trái phép ở chân mái dốc để tạo mặt bằng xây dựng nhà ở…

Hiện trường vụ sạt lở bờ taluy tại tiệm cà phê ở hẻm 108 Hùng Vương (phường Xuân Trường - Đà Lạt) vào chiều 12/8. Ảnh: Hoàng Sa

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời hỗ trợ sơ tán người và tài sản ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trong cao điểm đợt mưa lũ sắp tới. Mặt khác, tổ chức canh gác và hướng dẫn giao thông cho người dân qua các ngầm, tràn và khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người dân về phòng, chống đuối nước trẻ em; ao, hồ tự đào của các hộ dân phục vụ sản xuất phải được rào chắn bảo vệ đảm bảo an toàn; tuyệt đối không để trẻ ở nhà mà không có người trông coi, quản lý; thành lập các Tổ công tác kiểm tra việc rào chắn, cắm biển cảnh báo tại các ao, hồ, sông suối có nguy cơ xảy ra đuối nước và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn.

Xe cấp cứu túc trực tại hiện trường vụ sạt lở taluy tại hẻm 108 Hùng Vương (phường Xuân Trường - Đà Lạt) vào chiều 12/8. Ảnh: Hoàng Sa

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh và các xã, phường, đặc khu kích hoạt tăng lên mức độ phòng chống thiên tai ở trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời ứng phó, ứng cứu bảo đảm an toàn cho người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Theo dõi sát, chặt chẽ tình hình thời tiết và diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn và tổ chức kiểm tra đánh giá an toàn hệ thống hồ đập, kênh mương thủy lợi trên địa bàn (nhất là các hồ, đập chứa nước lớn); tổ chức nạo vét, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời hệ thống thủy lợi tránh xảy ra tình trạng ngập lụt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa bão.

Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an các xã, phường, đặc khu rà soát, chuẩn bị đầy đủ các máy móc, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; tăng cường công tác ứng trực, tiếp nhận thông tin và tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng, chống thiên tai, giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có lệnh điều động của cấp ủy, chính quyền địa phương…