Thời sự Lâm Đồng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Cán bộ, công chức Sở Tài chính cần đoàn kết thống nhất để giải quyết tất cả công việc Ngày 28/7, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính, về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc còn có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là đồng chí Võ Ngọc Hiệp và đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc; cùng lãnh đạo các sở, ngành; Ban Giám đốc và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính…

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá: Sau gần một tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, về cơ bản, chúng ta đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7 và 5 tháng cuối năm vẫn còn nhiều mục tiêu rất quan trọng; trong đó, có nhiều nhiệm vụ do Sở Tài chính quyết định.

Đây là cuộc họp rất quan trọng, vì Sở Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm 3 chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, là tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách. Đây là những chỉ tiêu Lâm Đồng đều chưa đạt, dù lãnh đạo và cán bộ công chức rất nỗ lực làm việc (kể cả ngày nghỉ)… Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm để khắc phục tồn tại, khơi thông sự ngừng trệ…

Báo cáo của Sở Tài chính do Giám đốc Phan Thế Hanh trình bày, cho biết: Sở Tài chính có 193 công chức. Theo Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở có 1 Giám đốc Sở và 11 Phó Giám đốc. Số công chức dự kiến tiếp tục làm việc là 166/193 người, số công chức có nguyện vọng nghỉ chế độ 178 là 27/193 công chức.

Sở đã xây dựng phương án bố trí tạm thời 11 đồng chí trưởng phòng và 35 đồng chí phó trưởng phòng để thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao.

Sở cũng dự kiến bố trí một số cán bộ giao dịch tại địa bàn Gia Nghĩa và Phan Thiết (từ 5 - 7 cán bộ), còn lại điều động về trụ sở chính để thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, việc bố trí cơ bản hoàn thành, cơ bản đảm bảo cán bộ thực hiện nhiệm vụ, trên nguyên tắc có tính kế thừa giữa các lĩnh vực, địa bàn.

Tuy nhiên, do số lượng cán bộ, công chức của Sở đã điều chuyển và xin nghỉ chế độ 178, xin điều chuyển về cấp xã, do điều kiện sức khỏe, gia đình,… nên số công chức dự kiến đang thiếu sau sáp nhập là 91 công chức (không tính các công chức xin nghỉ 178 được phê duyệt); nếu tính trừ tinh giảm 20% thì còn thiếu 40 cán bộ…

Giám đốc Sở Tài chính cũng báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Sở về: Tăng trưởng kinh tế; quản lý thu - chi ngân sách; công tác rà soát, đề xuất xử lý vướng mắc của các dự án; phương án sắp xếp, xử lý tài sản công (trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị) sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đối với các biệt thự cho thuê tại khu vực Đà Lạt (cũ); công tác rà soát, cập nhật quy hoạch tỉnh sau sáp nhập; vận hành tài chính khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; dự kiến danh mục đầu tư công trung hạn và công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030…

Tại buổi làm việc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng giải trình 3 nội dung chưa đạt mục tiêu, phân tích các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp.

Trong đó, các nguyên nhân liên quan đến việc sắp xếp nhân sự, thiếu cán bộ; chưa hợp nhất số liệu của 3 tỉnh trước sáp nhập, quy định phân cấp về quy hoạch sau sáp nhập…

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp, báo cáo của Sở Tài chính cho biết, toàn tỉnh có hơn 4.600 trụ sở , tổng cơ sở nhà đất dôi dư là 909 cơ sở; với tài sản dôi dư chưa có quyết định xử lý là 415 cơ sở.

Những tài sản dôi dư này chủ yếu ở các xã. Bên cạnh đó, còn nhiều trụ sở của các sở ngành vẫn còn người làm việc nên chưa thể thu hồi tài sản dôi dư…

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự chương trình làm việc cũng phát biểu chia sẻ khó khăn của Sở Tài chính, đề xuất các giải pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề xuất: Cần có báo cáo nhanh hằng tuần để lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình và kịp thời có những chỉ đạo xử lý.

Phó Chủ tịch cũng đề xuất thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách, những dự án tồn đọng, vướng mắc về mặt pháp lý, để thúc đẩy đầu tư tư nhân; nhập quy hoạch tỉnh, quy hoạch phân khu và quy hoạch khoáng sản thống nhất, trùng nhau, không chồng chéo; giao trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho một đơn vị cấp tỉnh có đủ thẩm quyền…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp, đề nghị: Xác định các mục tiêu tăng trưởng trong các lĩnh vực cho từng giai đoạn và từng trụ cột tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện và năng lượng; quản lý thu chi ngân sách có mục tiêu cụ thể theo từng mốc thời gian, giao nhiệm vụ thu cụ thể cho từng địa phương, theo lộ trình; rà soát, xử lý vướng mắc của các dự án (vướng do trùng lặp, do thể chế pháp luật, do năng lực của doanh nghiệp, do cơ quan nhà nước); cần phê duyệt phương án quản lý, sử dụng tài sản dôi dư sau sắp xếp; thống nhất chủ trương điều chỉnh chứ không chờ quy hoạch.

Nghiên cứu Nghị định số 178/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ban ban hành ngày 1/7/2025 để giải quyết vướng mắc về quy hoạch…

Phó Chủ tịch Võ Ngọc Hiệp cũng đề xuất HĐND tỉnh họp chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công; UBND tỉnh hoàn thiện hợp nhất Trung tâm phát triển quỹ đất; bổ sung nguồn vốn đầu tư cho NHCSXH…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chia sẻ, cảm thông với những khó khăn của Sở Tài chính cũng như các sở, ngành khác; đồng thời, nhận định cuộc họp với Sở Tài chính đã làm rõ và giải quyết được nhiều vấn đề.

“ Điều quan trọng nhất lúc này là cán bộ, công chức Sở Tài chính đồng hành nhìn về một hướng, đoàn kết thống nhất, chia sẻ, tìm được tiếng nói chung để giải quyết tất cả công việc một cách công khai, minh bạch, đúng vai; trong đó, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Liên quan đến 3 nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Tài chính: Từ nay đến 20/8 báo cáo các rà soát các dự án trên địa bàn, nhận định các khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết đến các cấp, với tinh thần là tháo gỡ cho doanh nghiệp, có trách nhiệm với nguồn vốn của doanh nghiệp… Sở Tài chính mỗi tuần đều phải báo cáo về văn phòng các nội dung thực hiện trong tuần.

Về tài sản công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đánh giá thống kê, đến 15/8, báo cáo số lượng cán bộ ở lại địa bàn Lâm Đồng biển xanh và Lâm Đồng đại ngàn, xác định trụ sở làm việc dôi dư. Tất cả trụ sở dôi dư đã thu hồi phải niêm phong, bảo vệ…