Kinh tế Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khảo sát mô hình du lịch sinh thái tại Mũi Né Nhân chuyến công tác tại phường Mũi Né, chiều 18/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã khảo sát mô hình du lịch sinh thái - nông nghiệp trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khảo sát mô hình du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp trên địa bàn phường Mũi Né

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và phường Mũi Né. Đoàn đã đến khảo sát Khu du lịch sinh thái Suối Tiên Ba Tường (Ba Tường Farm), nằm gần khu vực cầu Suối Tiên.

Đây là mô hình du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp trải nghiệm, được đầu tư theo hướng khai thác cảnh quan tự nhiên, gắn với các giá trị văn hóa, ẩm thực và sản xuất nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Khu vực trồng cây thì là, dừa

Bên trong khu du lịch được bố trí nhiều không gian mang đậm nét làng quê như vườn thì là, vườn dừa xiêm, hồ câu cá, khu ẩm thực phục vụ các món ăn đặc sản. Cùng với đó là các mô hình chăn nuôi dông, bồ câu Pháp, gà và nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác, tạo điều kiện để du khách trực tiếp tham quan, trải nghiệm quy trình sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị của loại hình du lịch trải nghiệm.

Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư của chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp trải nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ngành và phường Mũi Né chụp hình lưu niệm khi khảo sát mô hình

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc khai thác hiệu quả những lợi thế về cảnh quan, sản xuất nông nghiệp và văn hóa bản địa đã tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Mũi Né nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh Lâm Đồng luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là các mô hình du lịch gắn với nông nghiệp, sinh thái và phát triển xanh. Đây cũng là định hướng phù hợp với xu thế du lịch hiện nay, góp phần nâng cao giá trị ngành du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng thêm các hoạt động trải nghiệm đặc sắc, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Mô hình nuôi bồ câu Pháp tại Khu du lịch sinh thái Suối Tiên Ba Tường

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phường Mũi Né cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời tăng cường thu hút các nhà đầu tư có năng lực phát triển các dự án du lịch quy mô, tạo thêm điểm nhấn cho khu vực phía Đông tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.