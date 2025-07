Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tại Cảng quốc tế tổng hợp Vĩnh Tân Chiều nay (27/7), tiếp tục chương trình làm việc tại khu vực ven biển Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, khảo sát tại Cảng quốc tế tổng hợp Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo). Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc, Đinh Văn Tuấn cùng một số sở, ban, ngành, địa phương và một số chủ đầu tư liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thăm cảng tổng hợp Vĩnh Tân và nghe báo cáo tổng quan dự án

Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân (nay là Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân) được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu ngày 24/3/2015. Dự án có diện tích khoảng 141,34 ha và tổng mức đầu tư 2.292,393 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã đăng ký điều chỉnh 4 lần, được cấp thẩm quyền cấp các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua các lần điều chỉnh. Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động hạng mục Bến 3.000 DWT (tấn) và Bến 30.000 DWT, hạng mục Nâng cấp 2 bến tổng hợp cho tàu đến 50.000 DWT và các công trình phụ trợ.

Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh, nhà đầu tư (thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương) cho biết đang lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án: Bổ sung mục tiêu hạng mục đầu tư là tăng chiều dài đê chắn sóng phía Đông từ 580 m thành 870m và tăng bề rộng đê chắn sóng phía Đông từ 30 - 50 m thành 200 - 300 m.

Đồng thời, tạo khu bãi chứa phục vụ nạo vét khơi thông luồng tàu kết hợp san lấp thân đê với diện tích 19,9 ha để làm kho bãi chứa hàng hóa. Việc đầu tư hạng mục đê chắn sóng tạo khu bãi chứa phục vụ nạo vét khơi thông luồng tàu. Mặt khác, kết hợp san lấp thân đê để làm kho bãi chứa hàng nằm trong phần diện tích đất dự án đã được UBND tỉnh cho Công ty thuê và không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thăm Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và nghe báo cáo tổng quan dự án

Qua rà soát, do nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của Công ty có khả năng ảnh hưởng đến Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh phân khu chức năng, ranh giới Khu bảo tồn biển Hòn Cau theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Hiện Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá kỹ nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của Công ty trước khi báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại diện chủ đầu tư tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh

Sau khi kiểm tra, khảo sát thực tế tại dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã nghe báo cáo, tìm hiểu thêm thông tin tình hình hoạt động, nội dung tổng quan về Cảng Quốc tế Vĩnh Tân. Đồng thời cho rằng đây là công trình có vị trí, vai trò quan trọng, là cơ hội tốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, kết nối các khu công nghiệp trong khu vực. Do đó, doanh nghiệp cần tính toán sử dụng hết công năng…

Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo về hoạt động Cảng quốc tế tổng hợp Vĩnh Tân

Cảng nhập than nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra, tìm hiểu tại Cảng nhập than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Hiện hạng mục nâng cấp cảng than đã được thi công để có thể tiếp nhận các tàu có tải trọng lớn hơn, giúp việc vận chuyển than vào nhà máy thêm hiệu quả…