Thời sự Lâm Đồng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương Chiều 4/8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đánh giá tiến độ sửa chữa, nâng cấp các hạng mục và công tác chuẩn bị đưa sân bay hoạt động trở lại.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra thực địa tại khu vực cất cánh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Sân bay Liên Khương có tổng mức đầu tư hơn 1.032 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 04/3/2026.

Đến nay, các hạng mục xây dựng chính như đào phá mặt đường nhựa, thi công nền đất, bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn và hạ tầng kỹ thuật M&E đạt 100% khối lượng. Các điều kiện kỹ thuật, an ninh, an toàn hàng không được đảm bảo.

Theo kế hoạch, từ ngày 01 đến 17/8, dự án sẽ hoàn tất các khâu nghiệm thu, thủ tục cấp phép để chính thức mở cửa sân bay trở lại vào ngày 19/8/2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất.

Công tác chuẩn bị phải được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thuận lợi cho hành khách và các hãng hàng không.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý công tác chỉnh trang cảnh quan bên trong và ngoài sân bay.

Khu vực đường cất, hạ cánh, sân đỗ tàu bay Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Ngay từ bây giờ, các đơn vị khẩn trương dọn dẹp các máy móc, thiết bị cũ dở dang; sơn quét lại các quầy kệ hoặc làm mới đồng bộ; khẩn trương phối đất, gieo cỏ phủ xanh hai bên đường băng. Đồng thời, bố trí kỹ sư thiết kế thẩm mỹ tại khu vực sảnh đón du khách, đưa các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương vào trưng bày trang trọng.

