Thời sự Lâm Đồng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ các dự án trường học biên giới Thời điểm bắt đầu bước vào năm học mới chỉ còn khoảng 35 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công các trường học tại khu vực biên giới tập trung lực lượng, quyết tâm tăng ca, tăng kíp, bảo đảm bàn giao công trình trước 30/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án

Sáng 25/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra trực tiếp tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực và Thuận An (Lâm Đồng).

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tiến độ thi công trường nội trú liên cấp xã Quảng Trực

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng. Dự án triển khai xây dựng trên diện tích gần 5 ha, tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực từ tháng 11/2025.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án tại xã Thuận An đã hoàn thành khoảng 80 %, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/8/2026

Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng và có khoảng 430 công nhân đang thi công tại công trường. Để bảo đảm 15/8 sẽ hoàn thành các hạng mục trong nhà và trước ngày 30/8 tổ chức nghiệm thu công trình, chủ đầu tư đề xuất huy động thêm 170 nhân công làm việc.

Đồng chí Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với các sở, ngành, địa phương ngay tại công trường

Đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, có tổng mức đầu tư gần 226 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã đạt 75% khối lượng, riêng phần thân đã hoàn thành 100% khối lượng. Hiện có khoảng 330 nhân công thi công tại công trường.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn báo cáo tiến độ thực hiện 2 dự án

Tại buổi kiểm tra, các sở, ngành đề xuất chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động, sắp xếp lại đội ngũ nhân công theo hướng hợp lý, tập trung hoàn thiện những hạng mục chính phục vụ công tác dạy, học, nội trú. Các bộ phận liên quan phải có mặt tại hiện trường 24/24 để xử lý kỹ thuật.

Thượng tá Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công ty 319 miền Nam (nhà thầu thi công) đề xuất một số nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ 2 công trình

Chủ đầu tư thiết kế diện tích sân vườn để trồng thêm cây xanh tại khuôn viên trường học. Đối với lắp đặt trang thiết bị, những hạng mục nào hoàn thành trước, tập trung lắp đặt thiết bị luôn.

Đối với công tác tuyển sinh, các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động đầy đủ các tiêu chí để đông đảo người dân nhận biết, tạo dư luận tích cực, phòng ngừa tiêu cực, khiếu nại về sau.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, công tác chuẩn bị dạy và học, nội trú phải thực hiện song song với việc thi công nhằm bảo đảm cho năm học 2026 – 2027

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, đây là những dự án có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, là công trình phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Tất cả hệ thống chính trị phải quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao độ, bảo đảm trước 30/8 bàn giao để chuẩn bị vào năm học mới.

“ Còn 35 ngày, đêm để hoàn thiện những công trình này. Cùng với nỗ lực của chính quyền, các đơn vị thi công, đội ngũ công nhân, người lao động tập trung lực lượng tăng tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành để phục vụ năm học mới Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tình Hồ Văn Mười

Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Cao Sơn Dũng đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, chủ đầu tư, chính quyền địa phương thường xuyên giám sát công trình, theo dõi, nắm bắt tiến độ từng giờ, từng ngày. Trong đó, ưu tiên hạng mục nội trú, phòng học, sau đó là hệ thống khuôn viên, sân bãi... Hạng mục nào hoàn thành xong, cuốn chiếu theo hạng mục đó.

Các địa phương, đơn vị thi công chủ động nguồn nhân công. Đối với đội ngũ nhân công huy động từ các trường đại học, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị thi công phải tính toán phương án kỹ càng chế độ tối thiếu phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho các em.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên báo cáo tiến độ tuyển sinh học sinh và giáo viên phục vụ công tác giảng dạy và học tập

Song song với tiến độ khối lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các địa phương chủ động mua sắm, tập kết cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trước 20/8, để bắt tay vào lắp đặt ngay khi bàn giao công trình. Tới ngày bàn giao, thiếu trang thiết bị nào, đơn vị liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Lê Ngọc Tiến đề nghị điều phối nhân lực tại một số dự án tham gia hỗ trợ xây dựng trường học

Đối với công tác tuyển sinh giáo viên giảng dạy, học sinh phải chủ động, linh hoạt làm ngay. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tiêu chí, công khai, minh bạch, tránh tình trạng tiêu cực trong tuyển sinh.

Bí thư Đảng ủy xã Thuận An Lê Văn Hoàng báo cáo công tác tuyển sinh, cung ứng thực phẩm...

Về công tác hậu cần, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với đơn vị liên quan chủ động các hợp đồng về thực phẩm, bảo đảm phục vụ nhu cầu nội trú của học sinh.

Đồng chí Hồ Văn Mười tặng quà cho công nhân, người lao động đang thi công dự án trường liên cấp xã Thuận An

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà trường, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội huy động đoàn viên dọn dẹp môi trường, vệ sinh khuôn viên các trường học. Từ việc trồng cây xanh đến trang trí hoa viên phải chỉn chu, để từng bước xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo không khí hân hoan bước vào năm học mới.

Đồng chí Hồ Văn Mười tặng quà cho công nhân, người lao động đang thi công dự án trường liên cấp xã Quảng Trực

Tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã tặng quà, động viên tinh thần đội ngũ công nhân, người lao động và khích lệ tất cả cùng vào cuộc với quyết tâm đưa công trình vào phục vụ năm học mới đúng tiến độ.