Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ các dự án trường học biên giới
Thời điểm bắt đầu bước vào năm học mới chỉ còn khoảng 35 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công các trường học tại khu vực biên giới tập trung lực lượng, quyết tâm tăng ca, tăng kíp, bảo đảm bàn giao công trình trước 30/8.
Sáng 25/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra trực tiếp tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực và Thuận An (Lâm Đồng).
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng. Dự án triển khai xây dựng trên diện tích gần 5 ha, tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực từ tháng 11/2025.
Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng và có khoảng 430 công nhân đang thi công tại công trường. Để bảo đảm 15/8 sẽ hoàn thành các hạng mục trong nhà và trước ngày 30/8 tổ chức nghiệm thu công trình, chủ đầu tư đề xuất huy động thêm 170 nhân công làm việc.
Đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, có tổng mức đầu tư gần 226 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã đạt 75% khối lượng, riêng phần thân đã hoàn thành 100% khối lượng. Hiện có khoảng 330 nhân công thi công tại công trường.
Tại buổi kiểm tra, các sở, ngành đề xuất chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động, sắp xếp lại đội ngũ nhân công theo hướng hợp lý, tập trung hoàn thiện những hạng mục chính phục vụ công tác dạy, học, nội trú. Các bộ phận liên quan phải có mặt tại hiện trường 24/24 để xử lý kỹ thuật.
Chủ đầu tư thiết kế diện tích sân vườn để trồng thêm cây xanh tại khuôn viên trường học. Đối với lắp đặt trang thiết bị, những hạng mục nào hoàn thành trước, tập trung lắp đặt thiết bị luôn.
Đối với công tác tuyển sinh, các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động đầy đủ các tiêu chí để đông đảo người dân nhận biết, tạo dư luận tích cực, phòng ngừa tiêu cực, khiếu nại về sau.
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, đây là những dự án có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, là công trình phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Tất cả hệ thống chính trị phải quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao độ, bảo đảm trước 30/8 bàn giao để chuẩn bị vào năm học mới.
Còn 35 ngày, đêm để hoàn thiện những công trình này. Cùng với nỗ lực của chính quyền, các đơn vị thi công, đội ngũ công nhân, người lao động tập trung lực lượng tăng tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành để phục vụ năm học mới
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tình Hồ Văn Mười
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, chủ đầu tư, chính quyền địa phương thường xuyên giám sát công trình, theo dõi, nắm bắt tiến độ từng giờ, từng ngày. Trong đó, ưu tiên hạng mục nội trú, phòng học, sau đó là hệ thống khuôn viên, sân bãi... Hạng mục nào hoàn thành xong, cuốn chiếu theo hạng mục đó.
Các địa phương, đơn vị thi công chủ động nguồn nhân công. Đối với đội ngũ nhân công huy động từ các trường đại học, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị thi công phải tính toán phương án kỹ càng chế độ tối thiếu phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho các em.
Song song với tiến độ khối lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các địa phương chủ động mua sắm, tập kết cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trước 20/8, để bắt tay vào lắp đặt ngay khi bàn giao công trình. Tới ngày bàn giao, thiếu trang thiết bị nào, đơn vị liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.
Đối với công tác tuyển sinh giáo viên giảng dạy, học sinh phải chủ động, linh hoạt làm ngay. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tiêu chí, công khai, minh bạch, tránh tình trạng tiêu cực trong tuyển sinh.
Về công tác hậu cần, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với đơn vị liên quan chủ động các hợp đồng về thực phẩm, bảo đảm phục vụ nhu cầu nội trú của học sinh.
Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà trường, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội huy động đoàn viên dọn dẹp môi trường, vệ sinh khuôn viên các trường học. Từ việc trồng cây xanh đến trang trí hoa viên phải chỉn chu, để từng bước xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo không khí hân hoan bước vào năm học mới.
Tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã tặng quà, động viên tinh thần đội ngũ công nhân, người lao động và khích lệ tất cả cùng vào cuộc với quyết tâm đưa công trình vào phục vụ năm học mới đúng tiến độ.