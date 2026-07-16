Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với 3 sở về các nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành vào cuộc quyết tâm, quyết liệt trong kiện toàn bộ máy, thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành, phấn đấu đạt mức cao nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì làm việc với Sở Tài chính

Sáng 16/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có buổi làm việc với các sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp để triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo từng chuyên ngành, lĩnh vực phụ trách và quản lý. Quá trình vận hành, tổ chức bộ máy, công tác nhân sự… được các sở, ngành báo cáo. Các cơ quan đã trình bày những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình vận hành.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao

Đối với Sở Tài chính, hiện nay, quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự đã được đơn vị kiện toàn ổn định. Sở đang tập trung tăng tốc nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư ngoài ngân sách; sắp xếp, sử dụng tài sản công, dôi dư sau sáp nhập…

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Sở Tài chính linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao

Sở Tài chính đã phối hợp với các đơn vị thực hiện quản lý quy hoạch; thu, chi ngân sách trên địa bàn. Đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi trả chế độ chính sách xã hội cho các đối tượng một cách kịp thời, hiệu quả.

Đối với Sở Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị thường xuyên rà soát, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực quản lý ngành. Đơn vị đẩy mạnh hoạt động vận tải, đầu tư, xây dựng hạ tầng trọng điểm.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng

Sở Xây dựng chủ động triển khai nội dung sửa đổi, bổ sung thuộc Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng. Công tác phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, góp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính chủ động của các địa phương.

Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Cao Sơn Dũng báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao

Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, các nhiệm vụ về xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đồng bộ. Công tác xử lý hành chính, quản lý công chứng, đấu giá tài sản, các lĩnh vực tư pháp khác được quan tâm.

Tuy nhiên, khối lượng công việc nhiều, trong khi nguồn nhân lực công tác tại một số địa phương mỏng, dẫn đến nhiều thời điểm công việc còn tồn đọng. Việc phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự chặt chẽ.

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tiến độ thực hiện các phần việc tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, kết quả kinh tế - xã hội của Lâm Đồng đạt được hay không, vai trò của các sở chuyên ngành đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ tại các đơn vị triển khai hiệu quả, khi đó công việc chung của toàn tỉnh mới thuận lợi.

Hiện nay, nhiệm vụ tăng trưởng GRDP “2 con số” đang đặt ra cho Lâm Đồng những trọng trách, áp lực rất nặng nề. Lãnh đạo tỉnh cần sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm đến từ mỗi đơn vị, địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh các sở, ngành phải hoàn thành nhiệm vụ để tỉnh thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

“ Các sở, ngành, đơn vị phải vào cuộc quyết tâm hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể. Hơn bao giờ hết, lãnh đạo tỉnh rất cần sự linh hoạt, chủ động từ các sở, ngành trong thực hiện các chỉ tiêu. Tất cả cùng đoàn kết, động viên nhau, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ đề ra. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao khi đơn vị đã khẩn trương sắp xếp cán bộ theo hướng “đúng vai, thuộc bài” trong các lĩnh vực. Đơn vị tiếp tục rà soát lại công tác cán bộ, thiếu và yếu ở bộ phận nào phải tham mưu, mạnh dạn đề xuất UBND tỉnh bố trí ngay.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Xây dựng tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm về quy hoạch, xây dựng trong những tháng cuối năm 2026

Về thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026, Sở Tài chính phải chủ động, linh hoạt trong điều hành. Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng đẩy mạnh nguồn thu từ lĩnh vực đất đai.

Sở Tài chính tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh đấu giá, cho thuê tài sản công để tăng nguồn thu cho tỉnh. Về chi ngân sách phải linh hoạt, chủ động, đúng pháp luật.

Lĩnh vực giải ngân đầu tư công, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị đốc thúc, xác định trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, chủ đầu tư. Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, sở tiếp tục phân nhóm để tập trung tháo gỡ, vướng mắc.

Lãnh đạo Sở Tài chính tham dự cuộc họp

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị làm điểm trong thực hiện các chỉ tiêu để làm gương cho các sở, ngành khác. Sở tập trung động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, hoàn thành mức cao nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tại cuộc họp

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị ngành xây dựng tiên phong trong tháo gỡ khó khăn các dự án, doanh nghiệp, nhất là dự án đầu tư ngoài ngân sách liên quan đến quy hoạch, xây dựng.

Sở Xây dựng tập trung đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Đơn vị chú trọng kiện toàn ban quản lý nhà ở trên tinh thần đúng người, đúng việc, phát huy tinh thần khách quan, không phân biệt vùng miền.

Đơn vị xác định những tuyến giao thông, khu vực có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa, để chủ động phương án ứng phó, kích hoạt kịp thời khi có sự cố.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tại buổi làm việc

Đối với Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu đơn vị rà soát từng bộ phận chuyên ngành, tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế đúng người, đúng việc.

Đơn vị tập trung thống kê, đánh giá toàn bộ danh mục văn bản cần xử lý. Trường hợp nào tiếp tục, sửa đổi, hủy bỏ phải xác định rõ ràng và phân nhóm trách nhiệm liên quan đến từng sở, ngành, đơn vị, địa phương, tránh trường hợp tồn đọng và chậm trễ.