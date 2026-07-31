Thời sự Lâm Đồng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Cục Thống kê về tăng trưởng GRDP Nhiều nội dung, kỹ thuật tính trong tăng trưởng GRDP được Cục Thống kê chia sẻ, giải đáp, hướng dẫn chi tiết, giúp Lâm Đồng lĩnh hội, hướng tới áp dụng, tính toán đúng và thực chất tốc độ tăng trưởng kinh tế tại địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Lâm Đồng

Sáng 31/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng làm việc với Cục Thống kê (Bộ Tài chính) về tình hình tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng.



Tại điểm cầu Hà Nội, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì, cùng với sự tham gia của các ban chuyên môn trực thuộc.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Buổi làm việc được Lâm Đồng kết nối trực tuyến với Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, trong bối cảnh điều hành phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, số liệu thống kê là cơ sở để đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng, hoạch định và đưa ra các quyết sách kịp thời, chính xác.

Tại Lâm Đồng, sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác thống kê đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, tại nhiều xã, phường, đặc khu, công tác này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn Cục Thống kê quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ Lâm Đồng trong phân tích, tính toán các lĩnh vực đóng góp GRDP

“ Khi số liệu không đầy đủ, thiếu thống nhất sẽ không phản ánh đúng thực tế công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, buổi làm việc này rất quan trọng và có ý nghĩa đối với Lâm Đồng. Các sở, ngành, địa phương tập trung báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về phía Cục Thống kê sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên môn trong công tác thống kê, nhằm giúp Lâm Đồng khai thác tốt dư địa, hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng báo cáo kết quả giải pháp tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm và năm 2026

Báo cáo tại buổi làm việc, Thống kê tỉnh Lâm Đồng thông tin, GRDP quý II/2026 của tỉnh đạt 9,22%, xếp thứ 14/34 địa phương trong cả nước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 7,90%. Mặc dù, GRDP chưa đạt kỳ vọng đặt ra (9,32%), nhưng kết quả này cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện.

Theo tính toán, để đạt mục tiêu đạt GRDP cả năm 2026 tăng 10%, Lâm Đồng phải tăng 11,47% trong quý III và tăng 11,55% trong quý IV.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đề xuất giải pháp tăng trưởng GRDP tại buổi làm việc

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Lâm Đồng sẽ tập trung vào các động lực tăng trưởng như: công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; giải ngân vốn đầu tư công; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ...

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương Lâm Đồng đã báo cáo kết quả, cũng như dự báo tăng trưởng GRDP trong 6 tháng cuối năm 2026. Nhiều lĩnh vực tăng trưởng được tập trung phân tích như: nông nghiệp; công nghiệp năng lượng; thương mại, dịch vụ...

Các đơn vị đã đề xuất Cục Thống kê hướng dẫn thêm phương pháp đo lường đóng góp của các dự án, sản phẩm mới đối với GRDP. Trong đó, các dự án lớn thuộc lĩnh vực bô xít, alumin, nhôm, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ... cần được tính toán kỹ càng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San đề xuất Cục Thống kê hướng dẫn cách tính sự đóng góp một số lĩnh vực của ngành

Sở, ngành, địa phương kiến nghị Cục Thống kê hướng dẫn thêm phương pháp phân bổ, ước tính một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cấp xã. Việc xây dựng bộ chỉ tiêu theo dõi, phân tích, cảnh báo sớm trong tăng trưởng GRDP cũng cần được định hướng kỹ hơn.

Liên quan đến tăng trưởng GRDP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề xuất Cục Thống kê hướng dẫn bộ tiêu chí điều tra, giúp làm rõ kết quả trong hoạt động xuất, nhập khẩu tại Lâm Đồng. Cách tính, thống kê GRDP cấp xã, thống kê trong lực lượng điều tra đối tượng hộ kinh doanh... cần được hướng dẫn cụ thể hơn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đề xuất Cục Thống kê hướng dẫn cụ thể hơn phương pháp tính % đóng góp của lĩnh vực xuất, nhập khẩu các mặt hàng chủ lực tại Lâm Đồng

Giải đáp những vướng mắc của Lâm Đồng, các ban chuyên môn Cục Thống kê lưu ý, tỉnh cần quan tâm đến thị trường các mặt hàng nông sản chủ lực. Địa phương chủ động phòng ngừa dịch bệnh trong ngành chăn nuôi để lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng và đóng góp ổn định cho GRDP.

Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, Cục Thống kê cho rằng, Lâm Đồng đột phá trong công nghiệp vẫn nhờ vào 2 ngành chủ lực đó là chế biến, chế tạo và phân phối điện.

Trong 2 quý còn lại của năm, địa phương cần quan tâm đến ngành kim loại, nhất là nhôm - nhân tố mới đóng góp rất lớn trong tăng trưởng GRDP. Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là đầu tư công đối với ngành xây dựng.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan báo cáo tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn

Về lĩnh vực dịch vụ, Cục Thống kê lưu ý, Lâm Đồng cần kiểm soát giá cả, nhất là ngành hàng bán buôn, bán lẻ, lưu trú và ăn uống. Địa phương tiếp tục phát triển các dịch vụ chất lượng cao, sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

Định hướng giải pháp tăng trưởng GRDP tại Lâm Đồng, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều. Lâm Đồng cần nỗ lực, quyết tâm hơn trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương mong muốn các sở, ngành Lâm Đồng cung cấp dữ liệu đầu vào chính xác các ngành, lĩnh vực, giúp đơn vị phản ánh đúng tăng trưởng của địa phương

Cục Thống kê lưu ý, Lâm Đồng cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện kịch bản tăng trưởng ngay từ cơ sở. Bởi vì, khi các xã, phường, đặc khu tính đúng, tính đủ, tổng GRDP toàn tỉnh sẽ hiệu quả, thực chất hơn.

“ Cục Thống kê sẽ luôn đồng hành, chia sẻ với Lâm Đồng trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP. Về phía các sở, ngành của địa phương cần cung cấp dữ liệu đầu vào chính xác, giúp Cục Thống kê tính toán, phản ánh đúng thực chất GRDP của địa phương. Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương

Người đứng đầu Cục Thống kê lưu ý, Lâm Đồng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, khai thác tốt dư địa từ lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Trong bối cảnh nông nghiệp đã tăng cao mức bão hòa, muốn tăng GRDP bắt buộc phải tăng sự đóng góp của các lĩnh vực khác.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo kết quả tăng trưởng lĩnh vực chuyên ngành tại buổi làm việc

Để hỗ trợ cho Lâm Đồng nói riêng, các địa phương khác trong cả nước, Cục Thống kê đã đề xuất bổ sung biên chế thực hiện thống kê cấp xã, phường. Về phía các sở, ngành, Lâm Đồng cần tăng cường cán bộ thống kê, nhằm cung cấp đầu mối, dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ trong thống kê toàn tỉnh.

Địa phương cần đầu tư hạ tầng kết nối, với các phần mềm cập nhật theo ngành, lĩnh vực để kịp thời đánh giá kết quả từng sở, ngành, địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, những góp ý, chia sẻ kinh nghiệm của Cục Thống kê đã giúp Lâm Đồng lĩnh hội rất nhiều kiến thức, phương pháp để triển khai quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu kết luận buổi làm việc

Việc bổ sung biên chế thống kê cấp xã, phường sẽ giúp các địa phương, trong đó có Lâm Đồng, phản ánh chính xác tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển ở cơ sở. Qua đó, lãnh đạo tỉnh sẽ kịp thời chỉ đạo, định hướng, xây dựng những quyết sách phát triển phù hợp hơn.