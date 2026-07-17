Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Tập đoàn Tô Thương Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn Tập đoàn Tô Thương nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư về lĩnh vực kết cấu hạ tầng tại địa phương, trong đó chú trọng ưu tiên các tuyến giao thông mang tính động lực của tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn Tập đoàn Tô Thương sẽ sớm đề xuất, thực hiện các dự án mang tính động lực của tỉnh

Sáng 17/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười có buổi làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Tô Thương (Tập đoàn Tô Thương) về tình hình nghiên cứu, đề xuất một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Về phía Tập đoàn Tô thương có ông Vương Kiện Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn cùng các thành viên tham dự.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Tô Thương

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Tô Thương nhấn mạnh, Lâm Đồng sở hữu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đặc thù, tạo nên những lợi thế khác biệt mà không nhiều địa phương trong cả nước có được.

Tập đoàn mong muốn tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị phối hợp với các đối tác triển khai, phát triển các dự án trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực giao thông, đô thị.

Lãnh đạo Tập đoàn Tô Thương tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng

Hiện tại, Tập đoàn đã khảo sát, nghiên cứu một số dự án trọng điểm tại Lâm Đồng như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm; dự án cao tốc kết nối Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa; dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị khu vực hồ Xuân Hương.



Trong quá trình nghiên cứu, Tập đoàn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị cũng đã thành lập Văn phòng đại diện tại địa phương nhằm thuận lợi trong việc phối hợp, triển khai các hoạt động đầu tư, nghiên cứu dự án.

Ông Vương Kiện Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tô Thương đề xuất với tỉnh Lâm Đồng các dự án đã nghiên cứu

Tập đoàn mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đầu mối trong quá trình đề xuất, triển khai các dự án tại Lâm Đồng.

“ Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác hết sức mình, đồng hành với địa phương trong quá trình phát triển kinh tế. Các dự án đề xuất nếu sớm được chấp thuận, tập đoàn sẽ đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng bền vững. Ông Vương Kiện Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tô Thương

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười hoan nghênh, ủng hộ việc Tập đoàn Tô Thương nghiên cứu, khảo sát, có những định hướng đề xuất các dự án đầu tư tại tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt nhất với Tập đoàn Tô Thương

Quan điểm xuyên suốt của Lâm Đồng là luôn tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, triển khai các dự án trên địa bàn. Tỉnh luôn xác định doanh nghiệp là động lực tăng trưởng và cam kết tạo điều kiện tối đa nhất, thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư.

“ Lâm Đồng mong muốn tập đoàn đẩy nhanh khảo sát, nghiên cứu, hợp tác với địa phương trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng. Bởi các tuyến giao thông động lực được đầu tư sẽ tạo “cú huých” rất lớn cho Lâm Đồng trong phát triển kinh tế - xã hội cả về trước mắt và dài hạn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, Lâm Đồng không cho phép các sở, ngành, địa phương đứng ngoài cuộc trong công tác này. Do vậy, các sở, ngành tại địa phương phối hợp với Tập đoàn Tô Thương để hai bên đi đến những kết quả bước đầu, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.