Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Viện Kinh tế Xanh Chiều nay, 14/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Viện Kinh tế Xanh về triển khai kết quả sau Hội thảo Hợp tác công nghệ Y sinh Việt Nam - Cuba.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Viện Kinh tế Xanh

Cùng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và Viện Kinh tế Xanh và các đơn vị liên quan.

Ông Lê Thành –Chủ tịch Viện Kinh tế Xanh phát biểu tại buổi làm việc



Tại buổi làm việc, Viện Kinh tế Xanh xin chủ trương xây dựng và triển khai Đề án “Chương trình hợp tác phát triển Công nghệ sinh học Việt Nam – Cuba” nhằm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và đề xuất lựa chọn tỉnh Sancti Spíritus (Cuba) làm đối tác kết nghĩa với tỉnh Lâm Đồng.

Bà Dương Thị Bích Diệp, Phó Chủ tịch Viện Kinh tế Xanh trình bày các đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng



Tại buổi làm việc, Viện Kinh tế Xanh đã báo cáo đề xuất lựa chọn tỉnh Sancti Spíritus của Cuba, địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, công nghệ y sinh và du lịch văn hóa, kết nghĩa với Lâm Đồng nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 – 2025). Sáng kiến này nhằm tạo nền tảng hợp tác thực chất, đa tầng, góp phần đưa Lâm Đồng trở thành “Thung lũng Công nghệ Sinh học”, hình mẫu quốc tế về ứng dụng khoa học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn vào nông nghiệp, y tế, du lịch bền vững, tạo giá trị thiết thực cho phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, qua đó nâng tầm vị thế tỉnh trên trường quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phát biểu góp ý về nội dung định hướng hợp tác

Hai bên đã rà soát, thống nhất một số định hướng hợp tác trọng tâm: nghiên cứu, phát triển và lâm sàng khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm y sinh. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu một số nội dung về chương trình hợp tác, kết nghĩa

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, việc kết nghĩa với tỉnh Sancti Spíritus và thành lập khu phức hợp khoa học Thung lũng Công nghệ Sinh học khẳng định quyết tâm của Lâm Đồng trong thu hút hợp tác quốc tế, phát triển công nghệ cao, đồng thời tạo điểm nhấn về văn hóa, khoa học và du lịch.

Đại biểu các Sở, ngành tham dự buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thống nhất với kiến nghị hợp tác giữa Trường Đại học La Habana với Trường Đại học tại Lâm Đồng đào tạo nhân lực nông nghiệp, du lịch, y tế dự phòng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời triển khai các chương trình chuyển giao, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của Cuba. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị Viện Kinh tế Xanh sớm báo cáo cấp thẩm quyền, xin chủ trương ký kết nghĩa giữa Lâm Đồng với tỉnh Sancti Spíritus, mở ra cơ hội hợp tác bền vững, giao lưu kinh tế, văn hóa, đặc biệt là khoa học, công nghệ Y sinh.