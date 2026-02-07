Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026 Chiều 2/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm các ý kiến đại biểu đã nêu ra tại phiên thảo luận sáng nay.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tiếp thu, giải trình tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trân trọng cảm ơn 14 đại biểu đã tham gia thảo luận với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề trọng tâm mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện hợp nhất tỉnh, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thường xuyên, địa phương đã phải giải quyết nhiều công việc chưa từng có tiền lệ như: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 365 dự án, đến nay, đã xử lý dứt điểm hơn 100 dự án, khơi thông được khoảng 5.000 tỷ đồng và 3.000 ha đất. Các dự án còn lại đã được phân loại, xác định rõ nguyên nhân và lộ trình giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Song song đó, tỉnh đã xây dựng phương án xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, những tác động nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu, cùng áp lực rất lớn về tinh gọn tổ chức bộ máy khi số lượng biên chế thiếu gần 5.000 người so với cuối năm 2024, trong khi khối lượng công việc tăng rất cao.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Hồ Văn Mười thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,9%, cao hơn cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt gần 19.000 tỷ đồng, bằng khoảng 59% dự toán Trung ương giao.

Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho khoảng 70 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký gần 170.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, bất động sản và phát triển đô thị, tạo động lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dù hoạt động của Cảng hàng không Liên Khương bị gián đoạn để nâng cấp.

Đối với những hạn chế được đại biểu nêu, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhận trách nhiệm, nhất là việc chưa đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số" và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan; thủ tục về khoáng sản, đất đai còn nhiều vướng mắc; một bộ phận chủ đầu tư, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm các ý kiến đại biểu đã nêu ra tại phiên thảo luận

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã điều chỉnh phương thức điều hành, đồng thời tập trung đẩy nhanh giải ngân các dự án quy mô nhỏ, các công trình cấp xã, phường bên cạnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở các dự án trọng điểm. Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, phê bình những xã, phường, đặc khu có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Việc chỉ đạo quyết liệt đã mang lại hiệu quả rất lớn về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở những khu vực này. Nếu như đến ngày 18/5, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở xã, phường, đặc khu chỉ đạt 6%, thì sau khi UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đến ngày 30/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở xã, phường, đặc khu đã đạt trên 60%.

UBND tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng giờ, từng ngày và gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Mục tiêu đặt ra đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh là khoảng 60% kế hoạch và đến cuối năm phấn đấu giải ngân trên 90%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Quang cảnh kỳ họp

Liên quan đến các lĩnh vực giáo dục và y tế, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống trường học, trạm y tế, đặc biệt tại khu vực phía Tây của tỉnh, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các chủ trương mới của Trung ương về nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Đồng chí Hồ Văn Mười nhận định, 6 tháng cuối năm vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông các dự án đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các vướng mắc về khoáng sản, đưa sân bay Liên Khương hoạt động trở lại vào ngày 19/8 và đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.

Tuy nhiên, tỉnh cũng phải chủ động ứng phó với những rủi ro về thiên tai, thời tiết cực đoan và những biến động của tình hình kinh tế thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xem mục tiêu tăng trưởng "2 con số" là nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng địa phương, từng ngành. Đồng thời mong muốn cử tri và Nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng để các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, tạo động lực phát triển lâu dài cho tỉnh.

Kết thúc phát biểu, đồng chí Hồ Văn Mười khẳng định, UBND tỉnh sẽ tiếp tục cầu thị, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh; quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.