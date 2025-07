Chiều 8/7, Đoàn khảo sát thực tế tình hình hoạt động, vận hành chính quyền hai cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế tại Ủy ban nhân dân xã Krông Năng và phường Buôn Hồ.

Cùng đi trong đoàn có đại diện các Sở Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Làm việc với các cán bộ chủ chốt của xã Krông Năng và phường Buôn Hồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã báo cáo khái quát tình hình hoạt động, vận hành của chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1/7 đến nay và những kiến nghị, đề xuất với tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krông Năng Lê Hồng Văn báo cáo tình hình hoạt động của phường với đoàn công tác.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Krông Năng và phường Buôn Hồ cho biết: Xã Krông Năng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Krông Năng, xã Phú Lộc và Ea Hồ của huyện Krông Năng cũ. Sau sáp nhập, xã Krông Năng có diện tích tự nhiên khoảng 98,34km2, dân số có 9.415 hộ, với 43.678 khẩu, gồm 18 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 30,8%.

Phường Buôn Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường Đạt Hiếu, An Bình, An Lạc, Thiện An, Thống Nhất và phường Đoàn Kết của thị xã Buôn Hồ cũ.

Sau sáp nhập, phường Buôn Hồ có diện tích tự nhiên 66,54km2, với 46 buôn, tổ dân phố; quy mô dân số 62.780 người, gồm 23 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 10,4%.

Xác định việc đưa vào hoạt động, vận hành chính quyền địa phương hai cấp là quyết sách lớn và đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm phục vụ nhân dân được tốt hơn, nên ngay từ khi đi vào hoạt động, vận hành vào ngày 1/7 đến nay, Ủy ban nhân dân xã Krông Năng và phường Buôn Hồ đã thành lập các phòng chuyên môn theo quy định; nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Buôn Hồ.

Ủy ban nhân dân xã, phường chỉ đạo các đơn vị, phòng liên quan chủ động tiếp nhận, bàn giao các nhiệm vụ, tài chính, tài sản, trang thiết bị, cán bộ, công chức, viên chức từ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã về xã, phường, đặc biệt là các nhiệm vụ chuyển tiếp, nhiệm vụ tồn đọng từ cấp huyện chuyển về, các nhiệm vụ khó khăn, vướng mắc…

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, phường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp; chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân; bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

Đặc biệt, xã Krông Năng và phường Buôn Hồ đều bố trí nơi làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính công ở vị trí thuận lợi; trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, công nghệ thông tin, thiết bị in, scan, hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ điện tử, đường truyền đầy đủ bảo đảm phục vụ công tác.

Đội ngũ cán bộ, công chức được phân công thực hiện các nhiệm vụ tại trung tâm còn trẻ, năng động, ứng dụng công nghệ thông tin tốt, có kỹ năng giao tiếp và đáp ứng về trình độ chuyên môn, bảo đảm các yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp…

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, phường hoạt động thông suốt, giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp.

Trong đó, từ ngày 1 đến 7/7, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Krông Năng tiếp nhận trực tiếp tổng số hồ sơ trên hệ thống iGate là 23 hồ sơ, trong đó chứng thực bản sao từ bản chính 10 hồ sơ; lịch vực hộ tịch 8 hồ sơ; lĩnh vực đất đai năm hồ sơ; nhận trực tuyến 19 hồ sơ và tiếp nhận tay khi chưa đồng bộ tài khoản Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS. Đến nay, tổng số hồ sơ đã trả kết quả là 12 hồ sơ.

Còn Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Hồ đã tập trung giải quyết tốt các hồ sơ như cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ đất đai, đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tổng số hồ sơ cấp giấy phép xây dựng từ Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ chuyển sang là 18 hồ sơ, trong đó Ủy ban nhân dân phường đã giải quyết được 9/18 hồ sơ đúng và trước hạn; đang trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 3/18 hồ sơ; đang thụ lý 6/18 hồ sơ.

Ngoài ra, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Hồ còn tiếp nhận 162 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết đúng và trước hạn 98 hồ sơ, còn 64 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, trong đó 161 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, một hồ sơ tiếp nhận trực tiếp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Buôn Hồ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo chính quyền hai địa phương kiến nghị tỉnh sớm cấp kinh phí để địa phương chi trả chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu do sắp xếp bộ máy theo Nghị định 178/2024.

Việc tạm cấp ngân sách năm 2025 cho các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh và cấp xã để chi lương và các khoản có tính chất lương chưa rõ ràng, cụ thể, chưa định hướng cho cấp xã về đơn vị kế toán.

Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, đặc biệt là chưa quy định cụ thể về đơn vị dự toán ngân sách xã là những đơn vị nào, dẫn đến cấp xã lúng túng trong việc hướng dẫn, điều hành ngân sách.

Đối với thủ tục hành chính, phần mềm lĩnh vực hộ tịch chưa cho khai thác dữ liệu cũ nên việc cấp trích lục bản sao khai sinh… gặp khó khăn.

Hệ thống phần mềm đôi khi còn lỗi đăng nhập (tài khoản VneID), lỗi kết nối; một số thao tác xử lý bị treo làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Việc phân công, phân quyền cho cán bộ xử lý hồ sơ còn hạn chế, các tài khoản trong hệ thống đôi lúc không đúng với chức năng nhiệm vụ chuyên môn, vẫn còn phải thay đổi hoặc điều chỉnh cho bảo đảm…

Vì vậy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Krông Năng và phường Buôn Hồ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị chuyên môn nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống phần mềm chuyên môn để xử lý các hồ sơ công việc được thuận tiện, nhanh chóng và bảo đảm quy định; cấu hình các quy trình, tài khoản, biểu mẫu bảo đảm đúng theo quy định hiện hành và kịp thời cập nhật khi có quy định mới được triển khai thực hiện…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã Krông Năng và phường Buôn Hồ trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc đưa vào hoạt động, vận hành chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn và hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước, mặc dù bước đầu đi vào vận hành chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc nhưng Ủy ban nhân dân hai địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất đi vào hoạt động hiệu quả, nhất là Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động trơn tru, thông suốt, giải quyết tốt thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết, theo phân cấp, phần quyền thì trong thời gian tới, công việc, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã rất nặng nề, khi vừa chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, vừa chú trọng phát triển kinh tế, xã hội.

Do đó, các xã, phường cần quan tâm giải quyết sớm các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu theo Nghị định 178; đẩy nhanh công tác xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo; giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; chăm lo đời sống về mọi mặt cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân; chú trọng bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho rằng, để thực hiện tốt các vấn đề nêu trên thì Đảng bộ, chính quyền và các phòng, ban của xã cần tăng cường đoàn kết, thống nhất; quan tâm đào tạo cán bộ cả về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức lối sống; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; đổi mới phương thức làm việc, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đề nghị lãnh đạo các xã, phường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết vụ việc; việc giải quyết phải rõ người, rõ việc và rõ thời gian giải quyết.