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    Chưa có chứng chỉ bồi dưỡng, viên chức có được công nhận hoàn thành tập sự?

    13/08/2026 08:02

    Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp hoặc hoàn thiện theo yêu cầu của vị trí việc làm.

    Bà Vương Thị Lam Vân (Cao Bằng) hỏi, viên chức đã hoàn thành thời gian tập sự nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp do chưa tổ chức lớp bồi dưỡng, thì viên chức có được công nhận hoàn thành tập sự không, có được hưởng 100% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng không?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Luật Viên chức 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) xác lập nguyên tắc quản lý viên chức theo vị trí việc làm, không quy định chức danh nghề nghiệp.

    Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp hoặc hoàn thiện theo yêu cầu của vị trí việc làm. Do đó, đề nghị bà Vương Thị Lam Vân liên hệ với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn.


    Theo baochinhphu.vn
    https://baochinhphu.vn/chua-co-chung-chi-boi-duong-vien-chuc-co-duoc-cong-nhan-hoan-thanh-tap-su-102260810160413208.htm
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      Chưa có chứng chỉ bồi dưỡng, viên chức có được công nhận hoàn thành tập sự?
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