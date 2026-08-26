Tổ chức, cá nhân đã lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trước ngày Nghị định số 243/2026/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 26/6/2026) mà chưa thực hiện thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo phản ánh của ông Huỳnh Nhật Hòa (An Giang), hiện nay nhiều người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo cho các hệ thống điện mặt trời đã lắp đặt trước ngày 26/6/2026 đều bị cơ quan chức năng (UBND) từ chối tiếp nhận. Lý do được đưa ra là cơ quan chức năng chỉ nhận thông báo đối với các hệ thống chuẩn bị lắp đặt (thông báo trước thời điểm lắp đặt ít nhất 10 ngày).

Trước thực tế này, ông Hòa đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn rõ quy trình, thủ tục nộp thông báo chuẩn hóa đối với các hệ thống điện mặt trời tự sản tự tiêu đã hiện hữu trước ngày 26/6/2026.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 58/2025/NĐ-CPquy định một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 243/2026/NĐ-CP (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-BCT ngày 30/6/2026 của Bộ Công Thương) quy định kể từ ngày Nghị định số 58/2025/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 03/3/2025), tổ chức, cá nhân đã lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhưng chưa thực hiện thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Nghị định số 135/2024/NĐ-CP thì phải thực hiện thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện là vi phạm quy định của Nghị định số 58/2025/NĐ-CP.

Tại Điều 7 Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực (có hiệu lực từ ngày 25/5/2026) đã quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện gửi thông báo hoặc đăng ký và quy định biện pháp khắc phục hậu quả là "Buộc phải thực hiện gửi Thông báo hoặc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo đúng quy định".

Tại điểm a khoản 4 Điều 15, khoản 2 Điều 16Nghị định số 58/2025/NĐ-CP (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-BCT ngày 30/6/2026) quy định việc gửi thông báo phải thực hiện trước ngày lắp đặt nguồn điện ít nhất 10 ngày làm việc hoặc phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển trước khi lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; trừ trường hợp việc thông báo hoặc đăng ký được thực hiện theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Tại thời điểm Nghị định số 243/2026/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 26/6/2026) đã có quy định khác về thủ tục thông báo, đăng ký phát triển nguồn điện so với quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, việc tổ chức, cá nhân chưa hoặc không thực hiện thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải thực hiện thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-BCT ngày 30/6/2026).

Như vậy, tổ chức, cá nhân đã lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trước ngày Nghị định số 243/2026/NĐ-CP có hiệu lực mà chưa thực hiện thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-BCT ngày 30/6/2026).