Du lịch Chuẩn bị nguồn nhân lực đón làn sóng khách quốc tế Ngành du lịch tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng thị trường, mở rộng đường bay, thu hút nhiều hơn dòng khách chất lượng cao. Tuy nhiên, để biến lợi thế ấy thành sức cạnh tranh bền vững, bài toán đặt ra không chỉ nằm ở hạ tầng hay sản phẩm du lịch mà còn ở chất lượng nguồn nhân lực.

Khách quốc tế trải nghiệm văn hóa Việt tại Mũi Né. Ảnh: Thế Nhân

Bài toán nguồn nhân lực

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 11,995 triệu lượt khách, tăng 18,08%; trong đó khách quốc tế đạt 825.000 lượt, tăng 18,6%. Doanh thu du lịch ước đạt 33.310 tỷ đồng, tăng 22,15% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với việc sân bay Liên Khương gần hoạt động trở lại, tỉnh đang tích cực xúc tiến mở các đường bay đến Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan và một số thị trường quốc tế khác. Lượng khách nước ngoài được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Cơ hội mở ra cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới đối với chất lượng dịch vụ. Theo ông Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Cao nguyên Hoa Đà Lạt, khách quốc tế không chỉ tìm kiếm cảnh quan đẹp mà còn kỳ vọng vào sự chuyên nghiệp trong từng trải nghiệm, từ khâu đón tiếp, lưu trú, hướng dẫn, ẩm thực đến khả năng giao tiếp, ứng xử của đội ngũ làm du lịch. Khi đó, bài toán về nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Du lịch mạo hiểm trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách yêu thích trải nghiệm và khám phá

Ông Tưởng Hữu Lộc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng cho rằng, một trong những điều các doanh nghiệp lữ hành đang trăn trở là thiếu đội ngũ lao động có chất lượng. Đặc biệt, hướng dẫn viên quốc tế có chứng chỉ hành nghề, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số tốt thường khan hiếm. Nhiều doanh nghiệp lữ hành gặp khó khăn khi cần bố trí hướng dẫn viên địa phương để phục vụ những đoàn khách quốc tế quy mô lớn, nhất là trong các đợt cao điểm.

Thực tế này cho thấy khoảng cách giữa tốc độ phát triển của thị trường và khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực. Hạ tầng có thể mở rộng trong thời gian ngắn, còn nguồn nhân lực chất lượng cao thì không thể đào tạo cấp tốc. Đây mới là bài toán quyết định khả năng nắm bắt cơ hội của ngành du lịch.

Khách quốc tế khám phá văn hóa truyền thống các dân tộc

Đầu tư cho giai đoạn mới

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 90.000 lao động trong lĩnh vực du lịch, trong đó khoảng 38.000 lao động trực tiếp làm việc tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch và các dịch vụ hỗ trợ. Lao động trẻ từ 18 - 35 tuổi chiếm trên 60%, khoảng 75% đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, chất lượng lao động giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều. Trong khi các trung tâm du lịch như Đà Lạt, Mũi Né có đội ngũ lao động được đào tạo bài bản hơn thì nhiều khu vực còn thiếu nhân lực chuyên nghiệp. Đặc biệt, tỷ lệ lao động có trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số và đạt chuẩn nghề quốc tế còn thấp.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 5 năm qua, đơn vị tổ chức gần 50 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 3.900 học viên; từng bước chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam và ASEAN. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 15 cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo các ngành liên quan đến du lịch. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Khách quốc tế thích thú với các trải nghiệm du lịch tại Lâm Đồng

Theo định hướng đến năm 2030, ngành du lịch đặt mục tiêu trên 90% lao động du lịch được đào tạo về nghiệp vụ và ngoại ngữ; 100% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về du lịch được bồi dưỡng chuyên môn; ưu tiên đào tạo các lĩnh vực như: quản trị khách sạn quốc tế, quản trị điểm đến, hướng dẫn viên quốc tế, du lịch thông minh, du lịch xanh và du lịch cộng đồng. Đồng thời, tỉnh hướng tới xây dựng trung tâm đào tạo du lịch chất lượng cao của khu vực Nam Tây Nguyên, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để chương trình đào tạo gắn sát hơn với nhu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, công tác đào tạo cần gắn chặt hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xu hướng thị trường quốc tế. Trọng tâm không chỉ là tăng số lượng lao động mà phải nâng cao chất lượng, ưu tiên đào tạo hướng dẫn viên quốc tế, quản trị khách sạn, quản trị điểm đến, du lịch thông minh, du lịch xanh, đồng thời tăng cường đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng số cho lực lượng lao động trực tiếp.