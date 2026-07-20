Kinh tế Chuẩn hóa quy trình đầu tư công: “Chìa khóa” tăng tốc giải ngân vốn ngân sách Đầu tư công luôn được xác định là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thu hút các nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, rào cản từ các nút thắt thủ tục hành chính tại cấp cơ sở vẫn luôn là bài toán nan giải. Trước thực trạng đó, Lâm Đồng đang thúc đẩy xây dựng một bộ quy trình, thủ tục hướng dẫn chuẩn hóa về đầu tư công cho cấp phường, xã. Đây chính là bước đi mang tính đột phá, hứa hẹn mở ra một luồng gió mới cho công tác giải ngân vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống các văn bản pháp luật phức tạp thường dẫn đến tâm lý e dè, sợ sai, khiến nhiều dự án rơi vào tình trạng chậm tiến độ. Trong ảnh là dự án Cam Ly Phước Thành vừa được thông toàn tuyến sau nhiều lần gặp khó do khó giải phóng mặt bằng

Từ áp lực thực tiễn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa có buổi làm việc quan trọng với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về trình tự, thủ tục hướng dẫn cho các phường, xã, đặc khu thực hiện dự án đầu tư công.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đặc biệt khẳng định rằng, để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công, điều kiện tiên quyết là phải có một bộ trình tự thủ tục hoàn chỉnh, tường minh để cấp cơ sở căn cứ áp dụng. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ, lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Các sở, ngành không thể ngồi ở văn phòng để chỉ đạo mà cần tiến hành kiểm tra thực tế, trực tiếp rà soát xem các địa phương đang vướng mắc ở khâu nào, từ đó kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trúng và đúng.

Thực tế cho thấy, các dự án đầu tư công quy mô nhỏ tại cấp xã, phường (như: đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi nhỏ...) có vai trò trực tiếp đối với an sinh xã hội. Dù vậy, nhiều cán bộ cấp cơ sở, dù nhiệt huyết, vẫn còn e dè trước hệ thống các văn bản pháp luật phức tạp, cùng với đó vẫn còn một số năng lực quản lý dự án, sự am hiểu pháp luật chuyên ngành còn hạn chế, dẫn đến tâm lý e dè, sợ sai, khiến nhiều dự án rơi vào tình trạng chậm tiến độ ngay từ khâu lập hồ sơ.

Nỗ lực chuẩn hóa quy trình dự án

Điểm sáng của dự thảo lần này chính là việc biến các quy định pháp lý phức tạp thành một lộ trình khoa học, dễ hiểu và dễ thực hiện. Toàn bộ hành trình thực hiện một dự án sẽ được chuẩn hóa qua 3 giai đoạn then chốt: giai đoạn chuẩn bị đầu tư; giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng. Mọi giai đoạn đều được quy định chặt chẽ, rõ ràng, bảo đảm tính khả thi ngay từ đầu cho đến giai đoạn cuối là chuẩn hóa quy trình quyết toán, bàn giao và bảo hành công trình.

Công nhân sân bay Liên Khương làm việc ca đêm để thúc đẩy tiến độ dự án cải tạo đường cất hạ cánh

Đặc biệt, toàn bộ quy trình sẽ được hình hóa bằng sơ đồ tổng quát sinh động, kèm hướng dẫn chi tiết về hồ sơ và phân công trách nhiệm rõ ràng. Một cơ chế linh hoạt cho phép thực hiện song song một số thủ tục phù hợp với đặc thù dự án, hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị.

UBND tỉnh yêu cầu quy trình này phải bảo đảm 3 yếu tố cốt lõi là tính chặt chẽ, khả thi và hiệu quả cao. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, tháo gỡ thủ tục và quan trọng nhất là phải đẩy nhanh được tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chia sẻ với phóng viên, một cán bộ địa phương công tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng không giấu nổi sự phấn khởi, nhận định: Quy trình đưa vào thực tế sẽ như một cẩm nang hỗ trợ công việc, đồng thời cũng sẽ bảo vệ cán bộ trước rủi ro pháp lý, giúp sử dụng vốn ngân sách hiệu quả nhất.

Chặng đường đưa quy trình vào cuộc sống hẳn còn nhiều việc phải làm, từ tập huấn đến giám sát. Nhưng với nỗ lực xây dựng quy trình triển khai đầu tư công chủ động và minh bạch, tỉnh đang thể hiện quyết tâm tạo một môi trường đầu tư công thông suốt, hiệu quả, vì sự phát triển bền vững của địa phương.