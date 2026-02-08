Đời sống Chức sắc - Người uy tín giữ niềm tin trong làng Chăm Ở những làng Chăm của tỉnh Lâm Đồng hôm nay, những vị chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trở thành điểm tựa tinh thần, là chiếc cầu nối bền chặt giữa ý Đảng với lòng dân.

Không giữ chức vụ trong bộ máy chính quyền, nhưng lời nói của họ luôn có sức nặng trong cộng đồng. Bằng sự gương mẫu, tận tâm và trách nhiệm, họ đã vận động bà con phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.

Chi bộ, Ban Quản lý thôn Chăm cùng với ông Thông Sết (ngoài cùng bên trái) cùng đi đến từng nhà dân để vận động, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Uy tín được tạo dựng từ những việc làm bình dị

Tại thôn Chăm, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng, nhắc đến ông Thông Sết, bà con không chỉ biết đến một người có uy tín trong cộng đồng, mà còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình và giữ gìn những giá trị truyền thống của đồng bào Chăm.

Trong các cuộc họp tại thôn Chăm, xã Tánh Linh, ông Thông Sết thường xuyên vận động, tuyên truyền cho bà con về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Với ông, uy tín không được tạo dựng từ danh xưng hay chức vụ, mà được bồi đắp bằng sự gương mẫu, trách nhiệm trong từng việc làm cụ thể. Nhiều năm trước, khi sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, ông Thông Sết đã chủ động tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình.

Từ những thửa ruộng chỉ gieo cấy các giống lúa truyền thống, ông tiên phong chuyển đổi sang giống lúa chất lượng cao, áp dụng mô hình sản xuất 3 vụ mỗi năm, đồng thời phát triển thêm cây cao su.

Sự nhạy bén, mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập, mà còn trở thành mô hình để nhiều hộ dân trong địa phương học tập, làm theo.

Bí thư Chi bộ thôn Chăm, xã Tánh Linh đi thăm vườn cao su của ông Thông Sết

“Nhờ làm ruộng được 3 vụ và trồng thêm cây cao su, đến nay, kinh tế gia đình được phát triển khá ổn định. Từ đó, gia đình có điều kiện nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện nay, các con tôi đã có công ăn việc làm ổn định”, ông Thông Sết chia sẻ.

Không chỉ là một người sản xuất giỏi, ông Thông Sết còn được bà con tin tưởng bởi sự tận tâm trong công việc chung của cộng đồng. Trong những cuộc họp thôn, những buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách mới, tiếng nói của ông luôn nhận được sự đồng thuận. Bởi bà con hiểu rằng, những điều ông chia sẻ không chỉ là lời vận động, mà xuất phát từ chính thực tiễn cuộc sống và lợi ích chung của cộng đồng.

“ Mình phải làm được, khi nói đồng bào mới nghe, mới tin. Ông Thông Sết, người có uy tín tại thôn Chăm, xã Tánh Linh

Ông Đồng Minh Long, Thôn trưởng thôn Chăm, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Ông Thông Sết là một người uy tín trong làng và được bà con tin tưởng. Trong các cuộc họp tại thôn, ông thường xuyên vận động, tuyên truyền cho bà con về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những điều tốt đẹp trong địa phương. Kinh tế gia đình ông Thông Sết cũng rất ổn định”.

Ông Thông Long (ngoài cùng bên phải), thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc luôn gần gũi với bà con, những lời nói của ông đều vì việc chung của làng xóm nên mọi người đều lắng nghe

Ông Thông Long, thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, được bà con biết đến là người luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Không giữ chức vụ chính thức trong bộ máy chính quyền, nhưng nhiều năm qua, ông Thông Long là người được bà con tín nhiệm khi xảy ra những vấn đề cần hòa giải, tháo gỡ.

Có những mâu thuẫn tưởng chừng khó giải quyết, bằng sự chân tình và cách ứng xử thấu tình đạt lý, ông Thông Long giúp các bên tìm được tiếng nói chung.

Ông Thông Long, thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc thường xuyên vận động con cháu chăm ngoan, học giỏi, sống tốt đời đẹp đạo

“ Điều khiến bà con tin tưởng không chỉ bởi tuổi đời, mà bởi những điều tôi nói luôn xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng. Ông Thông Long, thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc

Sự tin tưởng ấy được hình thành qua nhiều năm ông Thông Long gắn bó với đời sống người dân, vận động bà con chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm.

“ Ông Long luôn gần gũi với bà con, những lời nói của ông đều vì việc chung của làng xóm nên mọi người đều lắng nghe. Ông Thông Lạc, thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc nhận định

Chức sắc tôn giáo - điểm tựa của cộng đồng

Nếu ở nhiều làng Chăm, người có uy tín là những người lao động, sản xuất giỏi, những người cao tuổi gương mẫu, thì tại thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, Sư cả Đoàn Minh Duyên lại là hình ảnh tiêu biểu của một chức sắc tôn giáo, đồng thời là người có uy tín trong cộng đồng.

Sư cả Đoàn Minh Duyên (ngoài cùng bên trái), thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong, không chỉ thực hiện nhiệm vụ trong đời sống tôn giáo, mà còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương

Nhiều năm qua, Sư cả Đoàn Minh Duyên không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ trong đời sống tôn giáo, mà còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, trở thành cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân.

Sư cả Đoàn Minh Duyên thường xuyên đi kiểm tra đền thờ - nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của đồng bào Chăm tại thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong

Sư cả Đoàn Minh Duyên, thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Với vai trò vừa là chức sắc tôn giáo, vừa là người uy tín của địa phương, điều đầu tiên là tuyên truyền cho bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Những lời tôi nói ra bà con cũng nghe và làm theo, nhất là trong các chương trình mục tiêu quốc gia, gìn giữ an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”.

“ Với vai trò của mình, tôi tâm niệm phải cố gắng tuyên truyền, vận động bà con làm điều hay, lẽ phải, tích cực lao động, sản xuất. Sư cả Đoàn Minh Duyên, thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong

Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, Sư cả Đoàn Minh Duyên còn trực tiếp tham gia vận động người dân hiến đất làm đường; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng công trình dân sinh; giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Ông Mai Văn Bình, Trưởng thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong nhận xét: “Trong làng có việc hòa giải hay vận động việc gì, khi mời Sư cả Đoàn Minh Duyên thì ông luôn phối hợp rất trách nhiệm. Ông cùng Ban Điều hành thôn trao đổi trước, để khi triển khai đến bà con được thuận lợi hơn. Lời nói của Sư cả Duyên có sức thuyết phục đối với bà con trong làng”.

Tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, an ninh, trật tự được giữ vững ngay từ cơ sở, cũng một phần nhờ sự đóng góp của Sư cả Đoàn Minh Duyên, thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong

Với sự gần gũi, chân thành, Sư cả Đoàn Minh Duyên còn là người đứng ra hòa giải nhiều vụ việc phát sinh trong cộng đồng. Những mâu thuẫn nhỏ được giải quyết kịp thời, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Ông Kinh Văn Hùng, thôn Tuy Tịnh 2, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Sư cả Đoàn Minh Duyên là người sống rất đàng hoàng, được bà con trong xóm làng tôn trọng và tin tưởng. Ông thường nói những điều hay, lẽ phải, khuyên nhủ bà con đoàn kết, giữ gìn hòa thuận. Nhờ sự vận động của ông mà nhiều việc trong làng được giải quyết ổn thỏa”.

“ Trong giai đoạn 2023 - 2027, tỉnh đã công nhận 883 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi người có hoàn cảnh, một công việc, một cách đóng góp khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm: lấy uy tín làm sức mạnh, lấy trách nhiệm làm nền tảng và lấy sự đoàn kết của cộng đồng làm mục tiêu. Nguồn: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

Những người có uy tín trong đồng bào Chăm hôm nay, không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bởi trong mỗi làng Chăm, sức mạnh của cộng đồng không chỉ đến từ những chủ trương lớn, mà còn được lan tỏa từ những con người bình dị mà uy tín, những người bằng hành động thiết thực mỗi ngày đang vun đắp niềm tin của Nhân dân.