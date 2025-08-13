Tin mới

    Sáng 13/8, 12 thí sinh đã bước vào Vòng Chung kết Cuộc thi thiết kế website “BrandID - Công dân số với tên miền ID.VN” do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp cùng Sở Khoa học & Công nghệ Lâm Đồng tổ chức.

    Thí sinh Đào Thị Ngọc (Trường Đại học Yersin Đà Lạt) thuyết trình trang web có chủ đề "Bảo tồn và pháttriển sản phẩm của dân tộc K’Ho"

    Sau hơn ba tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được hàng trăm bài dự thi. Ban Tổ chức đã lựa chọn 30 sản phẩm vào vòng hoàn thiện sản phẩm.

    Các thí sinh thuyết trình tác phẩm của mình trước Ban giám khảo

    Qua quá trình hoàn thiện website, định hướng phát triển cũng như và khả năng thuyết minh ý tưởng, 12 thí sinh xuất sắc nhất đã được Ban Tổ chức lựa chọn vào Vòng Chung kết.

    Các thí sinh thuyết trình tác phẩm trước Ban Giám khảo
    Các thí sinh thuyết trình tác phẩm

    Tại Vòng Chung kết, 12 thí sinh trải qua phần thi thuyết trình về nội dung website, bảo vệ ý tưởng, sự sáng tạo, khả năng ứng dụng của website vào thực tế, định hướng phát triển...

    Các thí sinh thuyết trình tác phẩm bằng hình thức trực tuyến

    Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa việc sử dụng website với tên miền ". vn" không chỉ khẳng định sự hiện diện trực tuyến, đảm bảo an toàn, tin cậy và uy tín của cá nhân, tổ chức mà còn là biểu hiện của chủ quyền quốc gia trên không gian số.

    Đây cũng là sân chơi cho thế hệ công dân số với mục tiêu lan tỏa giá trị thương hiệu số cá nhân và khuyến khích giới trẻ ứng dụng công nghệ số vào phát triển bản thân.

    Trao giải Đặc biệt cho thí sinh Đào Thị Ngọc (Trường Đại học Yersin Đà Lạt) với trang web "Bảo tồn và phát triển sản phẩm của dân tộc K’Ho"
    Trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Tuấn Anh (Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ) với trang web "Blog - Xây dựng thương hiệu cá nhân"
    Trao giải Nhì cho các thí sinh
    Trao giải Ba cho các thí sinh
    Trao giải Triển vọng cho các thí sinh

    Kết quả, giải Đặc biệt được trao cho tác giả Đào Thị Ngọc (Trường Đại học Yersin Đà Lạt) với website "Bảo tồn và phát triển sản phẩm của dân tộc K’Ho"; giải Nhất cho thí sinh Vũ Tuấn Anh (Đại học Kỹ thuật - công nghệ Cần Thơ) với website "Blog - Xây dựng thương hiệu cá nhân".

    Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì, ba giải Ba, 5 giải Triển vọng và 11 giải Khuyến khích.

